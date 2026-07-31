Гигантский зеленый массив в Бийске предлагают застроить многоэтажками
Территория находится в активно осваиваемой части города
31 июля 2026, 08:05, ИА Амител
В бийском микрорайоне Зеленый Клин (напротив гипермаркета "Лента") планируется масштабная застройка: на участке 4,81 га предлагают возвести среднеэтажные или высотные дома. Сейчас территория занята зеленым массивом и никак не используется.
Участок расположен в активно развивающейся части города: рядом находится микрорайон 16А, где возводят семь многоквартирных домов. Также здесь строят школу и есть детский сад. По соседству расположены АЗС и здание СТО.
Границы земельного участка / Фото: torgi.gov.ru
В документации к торгам указано, что на участке разрешено возводить среднеэтажные дома (до восьми этажей) и многоэтажные (от девяти уровней). Кроме того, на территории необходимо построить подземные гаражи и автостоянки, а на первых этажах домов (или в пристроенных блоках) разместить объекты обслуживания жилой застройки. Также девелопер должен выполнить благоустройство квартала, оборудовать спортивные и детские площадки, зоны для отдыха.
Земельный участок сдают в аренду восемь лет и восемь месяцев. Начальная цена лота — 7,7 млн рублей. Аукцион назначен на 19 августа.
Отметим, что в Бийске в последние годы наблюдается строительный бум: сейчас в наукограде возводят 11 многоквартирных домов, еще несколько — на стадии подготовки.
08:38:59 31-07-2026
Опять убогими человейниками застроит Белокрылов, страшно жить в этих катакомбах, в плане психического самочувствия, зелени нет от слова совсем, дома впритык, стоянок нет, планировка квартир просто ужас, куда смотрит власть!!!, а то что школа и детский сад, так этого сейчас уже мало - на такое количество народа.....
09:07:34 31-07-2026
медведь-шатун (08:38:59 31-07-2026) Опять убогими человейниками застроит Белокрылов, страшно жит... Власть смотрит на кэшбэк
15:02:00 31-07-2026
медведь-шатун (08:38:59 31-07-2026) Опять убогими человейниками застроит Белокрылов, страшно жит... так не покупай
08:44:20 31-07-2026
Лучше бы парк сделали - одни человейники кругом.
09:09:53 31-07-2026
Отлично! Молодцы!
09:23:28 31-07-2026
5 гектар. ничего уж совсем гигантского.
в Горном площади существенно большее.
09:46:32 31-07-2026
Мусик (09:23:28 31-07-2026) 5 гектар. ничего уж совсем гигантского. в Горном площади... Под многоэтажки? Это ж где в горном такие площади?
10:25:33 31-07-2026
Афиноген (09:46:32 31-07-2026) Под многоэтажки? Это ж где в горном такие площади?... навскидку - напротив аэропорта, в майме на взвозе понатыкали прям на склоне.
10:58:10 31-07-2026
нужно сделать парк для гороржан. Поставить там башню, павильоны, детям сделать карусели. Не надо трогать деоревья. Они вырабатывают кислород которым люди дышат
13:01:55 31-07-2026
Гость (10:58:10 31-07-2026) нужно сделать парк для гороржан. Поставить там башню, павиль... дык можно длинномерами новых где надо насадить - и лип, и хвойных, красиво идет формованная рябина.
11:30:44 31-07-2026
А дорога то там предполагается с общественным транспортом или на козе везти,как всегда будем ездить..?