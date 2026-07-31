Гигантский зеленый массив в Бийске предлагают застроить многоэтажками

Территория находится в активно осваиваемой части города

31 июля 2026, 08:05, ИА Амител

Строительство жилья / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В бийском микрорайоне Зеленый Клин (напротив гипермаркета "Лента") планируется масштабная застройка: на участке 4,81 га предлагают возвести среднеэтажные или высотные дома. Сейчас территория занята зеленым массивом и никак не используется.

Участок расположен в активно развивающейся части города: рядом находится микрорайон 16А, где возводят семь многоквартирных домов. Также здесь строят школу и есть детский сад. По соседству расположены АЗС и здание СТО.

Границы земельного участка / Фото: torgi.gov.ru

В документации к торгам указано, что на участке разрешено возводить среднеэтажные дома (до восьми этажей) и многоэтажные (от девяти уровней). Кроме того, на территории необходимо построить подземные гаражи и автостоянки, а на первых этажах домов (или в пристроенных блоках) разместить объекты обслуживания жилой застройки. Также девелопер должен выполнить благоустройство квартала, оборудовать спортивные и детские площадки, зоны для отдыха.

Земельный участок сдают в аренду восемь лет и восемь месяцев. Начальная цена лота — 7,7 млн рублей. Аукцион назначен на 19 августа.

Отметим, что в Бийске в последние годы наблюдается строительный бум: сейчас в наукограде возводят 11 многоквартирных домов, еще несколько — на стадии подготовки.