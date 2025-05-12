Вместо долгостроя. Первую 16-этажную "свечку" бизнес-класса начали возводить в Бийске
Дом должны ввести в эксплуатацию в 2027 году
12 мая 2025, 09:15, ИА Амител
16-этажный ЖК на 190 квартир строят на ул. Советской, 211/3, в Бийске (микрорайон Зеленый Клин). Сейчас эта спроектированная многоэтажка – самый высокий дом в городе. Интересно, что на участке, где развернулись работы, более 15 лет находился долгострой – еще один корпус девятиэтажки, который бросили на уровне третьего этажа. Девелопер – бийская компания "Прайд Инвест" – арендовал участок и снес "скелет".
"Свечку" строят в развитом квартале Бийска, в окружении многоэтажных домов. Также рядом расположены детский сад, ТЦ, парк, пляж на реке Бие. Дом возводят по монолитно-кирпичной технологии, площадь квартир – от 34 до 71 квадратного метра. В подземном уровне предусмотрено 30 кладовых, на первом этаже – колясочная, лапомойка. Интересно, что подземного паркинга в проекте не заложено: 31 машино-место оборудуют на участке. Еще 13 парковок сделают вне территории дома. Сдать ЖК застройщик рассчитывает в 2027 году.
ЖК на ул. Советской, 211/3 / Фото: "Дом.рф"
Долгострой, на месте которого возводят "небоскреб", долгие годы беспокоил жителей Бийска: они многократно жаловались, что здесь регулярно были горы мусора, а по руинам здания бегали дети. Мэрия Бийска даже включила его в список мест, нахождение в которых может негативно сказаться на физическом состоянии детей.
Долгострой на ул. Советской, 211/3 в 2020 году / Фото: cian.ru
Отметим, что в Бийске зафиксирован бум многоквартирного строительства. Сейчас в городе, по информации "Дом.рф", возводят семь домов. Среди них – два 12-этажных ЖК рядом с железнодорожным вокзалом. До новостройки на ул. Советской, 211/3, этот проект носил звание самого высокого дома в городе.
Также ЖК возводят в пер. Торцовом, на ул. Советской, в пер. Владимира Мартьянова. Еще несколько проектов многоквартирных домов летом и в начале осени 2024 года получили положительное заключение экспертизы, а значит, девелоперам скоро выдадут разрешения на их строительство.
09:21:23 12-05-2025
Без двора, без подземной парковки - прям бизнес-бизнес. Вышел и бизнес сразу начинается.
14:03:34 12-05-2025
Гость (09:21:23 12-05-2025) Без двора, без подземной парковки - прям бизнес-бизнес. Выше... Точно и не сказать )) ещё один человеческий улей многоквартирный и многоэтажный в бизнес записали
11:41:13 12-05-2025
Все лучшее в наукограде ,как то так .
17:16:21 12-05-2025
Смех, да и только.
11:48:03 13-05-2025
Строить в крае надо. Но почему свечки? Почему 3-5 этажей не делать? Земли, вроде, хватает. С сейсмоактивностью в маложтажках проще совладать. Живу сейчас в высотке новой (арендуем) и ностальгирую по районам 50х-80х годов. Там и тише, и спокойнее, и зеленее, и просторнее. С радостью бы переехал в городок поменьше, пониже, будь там просто 3-5 этажки, таунхаусы, современные с коммуникациями.
13:51:18 13-05-2025
Дюже много парковочных мест запроэктированно.
16:46:07 14-05-2025
Почему перед утверждением проекта не спрашивают мнение народа? можно было на сайте проголосовать за лучший проект, предложить интересные идеи, ....