Вместо долгостроя. Первую 16-этажную "свечку" бизнес-класса начали возводить в Бийске

Дом должны ввести в эксплуатацию в 2027 году

12 мая 2025, 09:15, ИА Амител

ЖК на ул. Советской, 211/3 / Фото: "Дом.рф"

16-этажный ЖК на 190 квартир строят на ул. Советской, 211/3, в Бийске (микрорайон Зеленый Клин). Сейчас эта спроектированная многоэтажка – самый высокий дом в городе. Интересно, что на участке, где развернулись работы, более 15 лет находился долгострой – еще один корпус девятиэтажки, который бросили на уровне третьего этажа. Девелопер – бийская компания "Прайд Инвест" – арендовал участок и снес "скелет".

"Свечку" строят в развитом квартале Бийска, в окружении многоэтажных домов. Также рядом расположены детский сад, ТЦ, парк, пляж на реке Бие. Дом возводят по монолитно-кирпичной технологии, площадь квартир – от 34 до 71 квадратного метра. В подземном уровне предусмотрено 30 кладовых, на первом этаже – колясочная, лапомойка. Интересно, что подземного паркинга в проекте не заложено: 31 машино-место оборудуют на участке. Еще 13 парковок сделают вне территории дома. Сдать ЖК застройщик рассчитывает в 2027 году.

ЖК на ул. Советской, 211/3 / Фото: "Дом.рф"

Долгострой, на месте которого возводят "небоскреб", долгие годы беспокоил жителей Бийска: они многократно жаловались, что здесь регулярно были горы мусора, а по руинам здания бегали дети. Мэрия Бийска даже включила его в список мест, нахождение в которых может негативно сказаться на физическом состоянии детей.

Долгострой на ул. Советской, 211/3 в 2020 году / Фото: cian.ru

Отметим, что в Бийске зафиксирован бум многоквартирного строительства. Сейчас в городе, по информации "Дом.рф", возводят семь домов. Среди них – два 12-этажных ЖК рядом с железнодорожным вокзалом. До новостройки на ул. Советской, 211/3, этот проект носил звание самого высокого дома в городе.

Также ЖК возводят в пер. Торцовом, на ул. Советской, в пер. Владимира Мартьянова. Еще несколько проектов многоквартирных домов летом и в начале осени 2024 года получили положительное заключение экспертизы, а значит, девелоперам скоро выдадут разрешения на их строительство.