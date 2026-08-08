Глава Минпромторга России любовался Барнаулом с высоты Нагорного парка

Город высокопоставленному чиновнику показал мэр Вячеслав Франк

08 августа 2026, 12:22, ИА Амител

Вячеслав Франк и Антон Алиханов / Фото: мэрия Барнаула

Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов, глава Барнаула Вячеслав Франк и заместитель председателя правительства Алтайского края Александр Климин посетили Нагорный парк — одно из знаковых мест краевой столицы. Подробности рассказали в мэрии.

Во время прогулки Вячеслав Франк познакомил Антона Алиханова с историей Барнаула, тесно связанной с горнорудным производством. На центральной аллее парка, у макета исторической части города 60‑х годов XIX века, глава города рассказал о зарождении горнорудного дела на Алтае и о роли Барнаульского сереброплавильного завода.

Отдельным важным этапом в истории города стало размещение в годы Великой Отечественной войны 14 эвакуированных предприятий. За весомый вклад в Победу и бесперебойное снабжение фронта Барнаулу в 2021 году указом президента РФ было присвоено почетное звание "Город трудовой доблести". В 2022-м в Нагорном парке установили посвященную этому событию стелу — одну из самых высоких в стране.

Со смотровой площадки Нагорного парка участники встречи осмотрели панораму центральной части Барнаула и обсудили перспективы развития города, уделив особое внимание его промышленному потенциалу.

Сегодня промышленный сектор Барнаула — это 80 крупных и средних предприятий, где занято свыше 31 тысячи человек. По итогам 2025 года объем отгрузки продукции достиг 227,6 млрд рублей — это на 7% больше показателя предыдущего года. Инвестиции в основной капитал крупных и средних предприятий составили 63,3 млрд рублей.

Антон Алиханов подчеркнул значимость текущего этапа для отечественной промышленности:

«От нашей работы зависят безопасность страны, устойчивость экономики, занятость людей и нормальная жизнь целых регионов».

По словам министра, сейчас промышленность переживает исторический момент, от которого зависит не только судьба отдельных предприятий и отраслей, но и то, какой страна выйдет из сложившейся ситуации.