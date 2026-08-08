Глава Минпромторга России любовался Барнаулом с высоты Нагорного парка
Город высокопоставленному чиновнику показал мэр Вячеслав Франк
08 августа 2026, 12:22, ИА Амител
Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов, глава Барнаула Вячеслав Франк и заместитель председателя правительства Алтайского края Александр Климин посетили Нагорный парк — одно из знаковых мест краевой столицы. Подробности рассказали в мэрии.
Во время прогулки Вячеслав Франк познакомил Антона Алиханова с историей Барнаула, тесно связанной с горнорудным производством. На центральной аллее парка, у макета исторической части города 60‑х годов XIX века, глава города рассказал о зарождении горнорудного дела на Алтае и о роли Барнаульского сереброплавильного завода.
Отдельным важным этапом в истории города стало размещение в годы Великой Отечественной войны 14 эвакуированных предприятий. За весомый вклад в Победу и бесперебойное снабжение фронта Барнаулу в 2021 году указом президента РФ было присвоено почетное звание "Город трудовой доблести". В 2022-м в Нагорном парке установили посвященную этому событию стелу — одну из самых высоких в стране.
Со смотровой площадки Нагорного парка участники встречи осмотрели панораму центральной части Барнаула и обсудили перспективы развития города, уделив особое внимание его промышленному потенциалу.
Сегодня промышленный сектор Барнаула — это 80 крупных и средних предприятий, где занято свыше 31 тысячи человек. По итогам 2025 года объем отгрузки продукции достиг 227,6 млрд рублей — это на 7% больше показателя предыдущего года. Инвестиции в основной капитал крупных и средних предприятий составили 63,3 млрд рублей.
Антон Алиханов подчеркнул значимость текущего этапа для отечественной промышленности:
«От нашей работы зависят безопасность страны, устойчивость экономики, занятость людей и нормальная жизнь целых регионов».
По словам министра, сейчас промышленность переживает исторический момент, от которого зависит не только судьба отдельных предприятий и отраслей, но и то, какой страна выйдет из сложившейся ситуации.
12:41:05 08-08-2026
К нам едет ревизор...
13:27:33 08-08-2026
Как говорил незабвенный Химочка таких видов больше нигде нет
14:13:49 08-08-2026
А как поняли, что именно любовался?
16:11:38 08-08-2026
Выражение лица на фото передает нам мысли , Зачем вам деньги, потеряете, пропьете)))
18:02:57 08-08-2026
Глава Минпромторга России любовался. Звучит. Он любовался, а за ним подсматривали. Почему он один любовался? Остальным не нравилось? Так бы и написали, что заехали туда на машине (не пекшом же как все люди по лестнице подниматся) и любовались коллективно как Глава Минпромторга России любовался. Интересно, ему рассказали, что на кладбище его возили? Как бы он отнесся если бы ему сказали. Друг, "А поедем на кладбище съездим"! Там с Высоты полюбуешья как жизнь прекрасна!