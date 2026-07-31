Илон Маск сравнил поток нелегалов в Испанию с фильмом о зомби-апокалипсисе

Власти требуют закрыть границу с Марокко

31 июля 2026, 17:14, ИА Амител

Илон Маск / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Ситуация на границе испанского города Сеута обостряется, сообщает НТВ. По данным властей, в город смогли проникнуть до двух тысяч мигрантов.

На фоне наплыва людей власти Сеуты призвали закрыть границу с Марокко. Пограничный переход у другого испанского автономного города — Мелильи — уже закрыт.

Реакцию на кризис высказали известные политики и предприниматели. Так, американский бизнесмен Илон Маск, комментируя в соцсети X кадры штурма границы, сравнил происходящее с фильмом о зомби‑апокалипсисе.

«Похоже на "Войну миров Z"», — написал он.

Не менее образное сравнение привел спецпредставитель президента РФ и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Он сопоставил кризис в Сеуте с падением Рима под натиском варваров.

«Варвары у ворот: 410 год н. э. и современность», — отметил Дмитриев в X, сопроводив пост картиной Томаса Коула "Крушение" и фотографией из Сеуты.

Напряженность затрагивает и межгосударственные отношения. Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил о готовности приостановить действие Шенгенского соглашения с Испанией. В ответ на это посла Италии пригласили в испанский МИД.