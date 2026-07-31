Илон Маск сравнил поток нелегалов в Испанию с фильмом о зомби-апокалипсисе
Власти требуют закрыть границу с Марокко
31 июля 2026, 17:14, ИА Амител
Ситуация на границе испанского города Сеута обостряется, сообщает НТВ. По данным властей, в город смогли проникнуть до двух тысяч мигрантов.
На фоне наплыва людей власти Сеуты призвали закрыть границу с Марокко. Пограничный переход у другого испанского автономного города — Мелильи — уже закрыт.
Реакцию на кризис высказали известные политики и предприниматели. Так, американский бизнесмен Илон Маск, комментируя в соцсети X кадры штурма границы, сравнил происходящее с фильмом о зомби‑апокалипсисе.
«Похоже на "Войну миров Z"», — написал он.
Не менее образное сравнение привел спецпредставитель президента РФ и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Он сопоставил кризис в Сеуте с падением Рима под натиском варваров.
«Варвары у ворот: 410 год н. э. и современность», — отметил Дмитриев в X, сопроводив пост картиной Томаса Коула "Крушение" и фотографией из Сеуты.
Напряженность затрагивает и межгосударственные отношения. Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил о готовности приостановить действие Шенгенского соглашения с Испанией. В ответ на это посла Италии пригласили в испанский МИД.
17:52:15 31-07-2026
Эль-ниньо сильно повлиял на климат в 2026 г.
не знаю, сезонная история или более глубинные климатические процессы.
запасной аэродром в этом веке необходимо готовить - это вопрос напрямую к Илону Федоровичу
18:04:28 31-07-2026
Ни один варвар сам не двинется в нетрадиционном направлении, кто-то мстит Испании за обиды и организует экшн