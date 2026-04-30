"Я был дураком". Илон Маск заявил в суде, что зря финансировал OpenAI

Миллиардер предоставил 38 млн долларов, "по сути, бесплатного финансирования" — изначально средства предназначались для некоммерческой организации, а пошли на создание коммерческой компании

30 апреля 2026, 13:17, ИА Амител

Илон Маск / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Илон Маск выступил в федеральном суде Окленда Калифорнии в рамках собственного иска против главы OpenAI Сэма Альтмана, самой компании и ее крупнейшего инвестора — Microsoft.

Как пишет РБК со ссылкой на Financial Times, предприниматель заявил, что считает ошибкой финансирование OpenAI. Он рассчитывал, что компания сохранит некоммерческий статус.

«Я на самом деле был дураком, который дал им бесплатное финансирование для создания стартапа», — сказал Маск в суде.

Он уточнил, что предоставил 38 млн долларов, "по сути, бесплатного финансирования", которое в итоге использовали для создания коммерческой компании. По словам Маска, OpenAI изначально создавалась как некоммерческая организация при его поддержке. Однако после его ухода из проекта руководство запустило коммерческую структуру. Предприниматель обвиняет руководство OpenAI в "обмане и подмене" концепции.

В суде были представлены переписки Маска с Альтманом и президентом OpenAI Грегом Брокманом за 2017 год. В письмах обсуждалось создание коммерческой структуры и возможное распределение долей — Маск мог получить чуть более половины компании.

После возражений сотрудников он прекратил обсуждение. В одном из писем в сентябре 2017‑го Маск написал:

«Ребята, с меня хватит… Либо делайте что‑то сами, либо продолжайте с OpenAI как некоммерческой организацией».

Он уточнил, что это не ультиматум, а предложенная коммерческая структура "снимается с обсуждения". На это Альтман ответил, что по‑прежнему с энтузиазмом относится к некоммерческой структуре.

В 2018 году, спустя год после ухода Маска из совета директоров OpenAI, компания получила от Microsoft инвестиции в размере 1 млрд долларов по модели с ограниченной прибылью. Маск отметил, что тогда "не было оснований подавать иск, поскольку они не нарушали принципы некоммерческой организации". При этом официально об инвестициях Microsoft объявили только в январе 2023 года.

В ходе судебных показаний Маск заявил, что основатели OpenAI не могут "иметь позитивный ореол некоммерческой благотворительной организации и при этом обогащаться". Он также раскритиковал партнерство компании с Microsoft, обвинив корпорацию в том, что она помогла сместить фокус OpenAI с первоначальной миссии на получение прибыли и выпуск продуктов.

Альтман в ответ пояснил, что без многомиллиардных вложений "нет никакой возможности конкурировать". OpenAI также настаивает, что Маск пропустил срок исковой давности — то есть обратился в суд слишком поздно.

Накануне начала разбирательства Маск отозвал часть требований из иска о мошенничестве против OpenAI и ее соучредителей. 24 апреля судья окружного суда США Ивонн Гонсалес Роджерс согласилась "упростить" дело — для дальнейшего рассмотрения оставили только два пункта из 26, включенных в иск от ноября 2024 года.

Перед началом процесса Маск активно высказывался в соцсети X. Он опубликовал более двух десятков постов об OpenAI, Альтмане и Брокмане. Предприниматель утверждает, что помогал создать лабораторию искусственного интеллекта ради спасения человечества, но OpenAI "сбилась с пути", став коммерческой компанией.

Весной прошлого года OpenAI подала встречный иск. Компания потребовала запретить Маску "дальнейшие незаконные и неправомерные действия", обвинив его в давлении с целью "захвата контроля над ведущими инновациями в области ИИ в своих личных интересах".