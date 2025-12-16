Какие кадровые перестановки произошли в алтайских муниципалитетах в 2025 году?

Некоторые лишились должностей со скандалом, например, Евгений Чернышов отстранен с должности мэра Камня-на-Оби в связи с утратой доверия

16 декабря 2025, 21:00, ИА Амител

Кабинет / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В администрациях районов и городов в 2025 году произошло немало кадровых изменений. Какие руководители ведомств и главы сменились в муниципалитетах, рассказала "Атмосфера".

1. В январе комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула возглавил Роман Тасюк, который ранее в комитете замещал разные должности, например, главного специалиста отдела дежурных планов. Его предшественник Антон Воробьев руководил комитетом с 2020 года, затем, по данным СМИ, перешел в ГК "Селфстроит".

2. В феврале Юлия Трепезникова стала завотделом по развитию туризма в городской администрации. С 2019 года она замещала разные должности в органах местного самоуправления, с 2021-го – должность главного специалиста отдела по развитию туризма администрации Барнаула.

Трепезникова Юлия Николаевна / Фото: barnaul.org

3. В марте мэр Камня-на-Оби Евгений Чернышов сложил полномочия досрочно по решению суда, в связи с утратой доверия: чиновник не предоставил полных сведений о доходах и имуществе. Через некоторое время он стал виновником ДТП, в котором погибли две женщины, а еще позже – заключил контракт с Минобороны и отправился на СВО.

4. В июле главой Хабарского района стал Иван Насонов, который с 2008 года руководил Хабарским сельсоветом. Также он более 20 лет служил в органах внутренних дел.

5. В том же месяце главой Завьяловского района был назначен начальник управления ветеринарии Юрий Ходунов. На сессии районного собрания за его кандидатуру проголосовали 16 депутатов из 18, один был против, а один бюллетень признали недействительным. Эти выборы были назначены в связи с трагической гибелью предыдущего главы района Николая Онищенко – он был убит в марте.

Юрий Ходунов / Фото: пресс-служба АКЗС

6. В сентябре Сергей Гончаров был назначен врио главы Камня-на-Оби. В октябре городской совет депутатов избрал его мэром города и председателем представительного органа.

7. В августе Юлия Фролова была досрочно лишена полномочий главы Первомайского района. Она стала фигуранткой дела о мошенничестве на 15 млн рублей.

8. В сентябре врио главы того же района стал Максим Сабына. Ранее он занимал пост главы администрации Центрального района Барнаула. Кроме того, много лет работал на различных должностях в администрации краевого центра. После ухода Сабыны на его должность временно утвердили Юрия Сарайкина, первого заместителя по жилищно-коммунальному хозяйству.

8. В октябре пост мэра Рубцовска покинул Дмитрий Фельдман. Его деятельность на этой должности вызывала неоднозначную реакцию жителей, некоторые считали, что он "завалил" отопительный сезон. В ноябре появились слухи, что в будущем Фельдман может стать главой Ленинского района Барнаула.

Дмитрий Фельдман / Фото: из архива amic.ru

9. В октябре Игорь Башмаков покинул должность главы Поспелихинского района, которую он занимал с 2015 года. Позже губернатор назначил его исполняющим обязанности главы Рубцовска. А в Поспелихинском районе и.о. руководителя стала Светлана Гаращенко, ранее занимавшая пост замглавы по социальным вопросам.

10. Глава Быстроистокского района Дмитрий Попов покинул свой пост, досрочно и по собственному желанию. Исполняющей обязанности назначили Марину Наливкину, которая ранее была заместителем по социально-экономическому развитию. Позже Попов стал главой администрации Центрального района Барнаула.

Дмитрий Попов / Фото: bystroistokskoe-r22.gosuslugi.ru

11. В конце октября в отставку досрочно ушла глава Ребрихинского района Людмила Шлаузер. В качестве причины было названо психологическое выгорание. Врио стал Виталий Захаров.

12. В ноябре главу Советского района Алексея Михайлевича отстранили от должности из-за халатности при ремонте школы. По данным следствия, подрядчик фактически работы не выполнил, зато были оформлены документы о якобы полном завершении ремонта. Советскому району и краевому Минобру нанесен ущерб 35 млн рублей. Временно исполняющим обязанности главы муниципалитета стал Виктор Журавлев, заместитель главы администрации.