Должность убитого главы Завьяловского района занял Юрий Ходунов

В администрации состоялась торжественная церемония

05 августа 2025, 21:33, ИА Амител

Юрий Ходунов / Фото: пресс-служба АКЗС

В администрации Завьяловского района прошла торжественная церемония вступления Юрия Ходунова в должность главы района. Об этом сообщает пресс-служба АКЗС.

Ходунов принял присягу перед жителями района и поблагодарил за оказанное доверие. Со вступлением в должность его поздравили председатель комитета АКЗС по аграрной политике, природопользованию и экологии Сергей Серов и его заместитель Алексей Кривенко.

Кроме того, в рамках рабочего визита депутаты оценили ход строительства школы № 1 в райцентре Завьялово.

«На сегодняшний день главная задача – закончить все необходимые ремонтные работы до конца месяца, чтобы школьники 1 сентября начали учебный процесс в обновленной школе. Если для этого необходимо привлечь дополнительную рабочую силу, это необходимо сделать», – отметил Сергей Серов.

Юрий Ходунов родился в 1975 году в селе Гонохово. Окончил Алтайский государственный аграрный университет в 2002 году. Начал трудовой путь в колхозе "Путь к коммунизму" в должности ветврача. С 2010 года работал в районном управлении ветеринарии, а с 2012 года возглавлял управление по Завьяловскому району.

Напомним, что 4 марта в Завьяловском районе убили главу местной администрации Николая Онищенко. После произошедшего предполагаемый убийца Анатолий Фенин попытался свести счеты с жизнью. С тяжелым ранением головы его перевезли в больницу Барнаула и ввели в искусственную кому. 9 марта он скончался.