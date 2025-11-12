Экс-мэр Рубцовска Дмитрий Фельдман может возглавить район в Барнауле

Впрочем, пока что это только слухи

12 ноября 2025, 16:43, ИА Амител

Дмитрий Фельдман / Фото: из архива amic.ru

Бывший мэр Рубцовска Дмитрий Фельдман может возглавить Ленинский район Барнаула, пишет "Атмосфера" со ссылкой на источник, близкий к правительству Алтайского края.

Напомним, Фельдман 22 октября написал заявление о сложении полномочий, а 23 октября депутаты утвердили его отставку.

«Новое назначение должно состояться после того, когда уляжется информационный шум, вызванный отставкой», – рассказал источник.

Другой источник издания из администрации Ленинского района сообщил, что ничего не слышал о готовящемся назначении Фельдмана.

«Но, что характерно, оговорился, что экс-мэра Рубцовска прочили на пост главы Центрального района», – отмечает издание.

Кстати, Центральный район в итоге возглавил Дмитрий Попов, до этого руководивший Быстроистокским районом – произошло это в конце октября.

Сейчас администрацией Ленинского района руководит Евгений Авраменко, на эту должность его назначили в феврале 2023 года после отставки Александра Михалдыкина.

Напомним, в октябре 2025 года в Алтайском крае произошла череда перестановок, в результате сменились главы нескольких муниципалитетов.