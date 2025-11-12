Экс-мэр Рубцовска Дмитрий Фельдман может возглавить район в Барнауле
Впрочем, пока что это только слухи
12 ноября 2025, 16:43, ИА Амител
Бывший мэр Рубцовска Дмитрий Фельдман может возглавить Ленинский район Барнаула, пишет "Атмосфера" со ссылкой на источник, близкий к правительству Алтайского края.
Напомним, Фельдман 22 октября написал заявление о сложении полномочий, а 23 октября депутаты утвердили его отставку.
«Новое назначение должно состояться после того, когда уляжется информационный шум, вызванный отставкой», – рассказал источник.
Другой источник издания из администрации Ленинского района сообщил, что ничего не слышал о готовящемся назначении Фельдмана.
«Но, что характерно, оговорился, что экс-мэра Рубцовска прочили на пост главы Центрального района», – отмечает издание.
Кстати, Центральный район в итоге возглавил Дмитрий Попов, до этого руководивший Быстроистокским районом – произошло это в конце октября.
Сейчас администрацией Ленинского района руководит Евгений Авраменко, на эту должность его назначили в феврале 2023 года после отставки Александра Михалдыкина.
Напомним, в октябре 2025 года в Алтайском крае произошла череда перестановок, в результате сменились главы нескольких муниципалитетов.
16:53:31 12-11-2025
А надо? Или он как Ваня Нифонтов из конторы в контору через год перебегать будет?
17:01:18 12-11-2025
А вы, друзья, как ни садитесь.....
17:02:30 12-11-2025
Он Ленинскому району г. Барнаула. Жители за вами Слово.
19:11:56 12-11-2025
"...может возглавить Ленинский район Барнаула..."
А что - похож...
20:20:10 12-11-2025
- "Бывший мэр Рубцовска Дмитрий Фельдман может возглавить Ленинский район"------------------ Фамилия говорит, что этот сможет.
21:56:00 12-11-2025
Не нужны нам в Барнауле приблуды
И так лимиты пристроеной выше крыши
03:10:10 13-11-2025
Боже избавь,пусть дальше в своем Рубчике сидит и наслаждается его процветанием начало которому он положил)
10:03:49 13-11-2025
Что то не слышал о процветании рубцовска, так если он не опднял с колен рубцовск, на кой он нам тут? Своих нахлебников не хватает?