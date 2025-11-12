НОВОСТИПолитика

Экс-мэр Рубцовска Дмитрий Фельдман может возглавить район в Барнауле

Впрочем, пока что это только слухи

12 ноября 2025, 16:43, ИА Амител

Дмитрий Фельдман / Фото: из архива amic.ru
Дмитрий Фельдман / Фото: из архива amic.ru

Бывший мэр Рубцовска Дмитрий Фельдман может возглавить Ленинский район Барнаула, пишет "Атмосфера" со ссылкой на источник, близкий к правительству Алтайского края.

Напомним, Фельдман 22 октября написал заявление о сложении полномочий, а 23 октября депутаты утвердили его отставку.

«Новое назначение должно состояться после того, когда уляжется информационный шум, вызванный отставкой», – рассказал источник.

Другой источник издания из администрации Ленинского района сообщил, что ничего не слышал о готовящемся назначении Фельдмана.

«Но, что характерно, оговорился, что экс-мэра Рубцовска прочили на пост главы Центрального района», – отмечает издание.

Кстати, Центральный район в итоге возглавил Дмитрий Попов, до этого руководивший Быстроистокским районом – произошло это в конце октября.

Сейчас администрацией Ленинского района руководит Евгений Авраменко, на эту должность его назначили в феврале 2023 года после отставки Александра Михалдыкина.

Напомним, в октябре 2025 года в Алтайском крае произошла череда перестановок, в результате сменились главы нескольких муниципалитетов.

Барнаул отставки и назначения

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

16:53:31 12-11-2025

А надо? Или он как Ваня Нифонтов из конторы в контору через год перебегать будет?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:01:18 12-11-2025

А вы, друзья, как ни садитесь.....

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
А нужен ли

17:02:30 12-11-2025

Он Ленинскому району г. Барнаула. Жители за вами Слово.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

19:11:56 12-11-2025

"...может возглавить Ленинский район Барнаула..."

А что - похож...

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:20:10 12-11-2025

- "Бывший мэр Рубцовска Дмитрий Фельдман может возглавить Ленинский район"------------------ Фамилия говорит, что этот сможет.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:56:00 12-11-2025

Не нужны нам в Барнауле приблуды
И так лимиты пристроеной выше крыши

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
н

03:10:10 13-11-2025

Боже избавь,пусть дальше в своем Рубчике сидит и наслаждается его процветанием начало которому он положил)

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:03:49 13-11-2025

Что то не слышал о процветании рубцовска, так если он не опднял с колен рубцовск, на кой он нам тут? Своих нахлебников не хватает?

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров