Главе Советского района предъявили обвинение в халатности при реконструкции крыши школы

Суд временно отстранил Алексея Михайлевича от занимаемой должности

28 ноября 2025, 13:00, ИА Амител

Школа в Советском районе / Фото: СУ СК по Алтайскому краю
Главе Советского района Алексею Михайлевичу предъявили обвинение в халатности при реконструкции крыши школы в селе Советском, приведшей к затоплению учебного заведения дождевой водой и срыву сроков реконструкции здания, сообщает региональный СК.

Напомним, в сентябре 2024 года администрация Советского района заключила с одной из компаний контракт на выполнение работ по реконструкции крыши школы. Подрядчик получил аванс и стал создавать видимость выполнения условий контракта, в действительности выполнив работы лишь на 30%, при том, что сроки постоянно продлевались.

Кроме того, подрядчик демонтировал крышу, не закрыв открытые участки кровли пленкой. В результате здание затопило дождевой водой – это привело к повреждению электрики, слаботочной системы и отделочных слоев стен. 

Школа в Советском районе / Фото: СУ СК по Алтайскому краю

Как подчеркнули в СК, подрядчик изготовил фиктивные документы, в которых сообщил заведомо ложные сведения о том, что работы осуществлены в соответствии с условиями контракта и проектно-сметной документацией.

«Ввиду отсутствия должного контроля за деятельностью подрядчика со стороны главы Советского района, объект в установленные сроки не был введен в эксплуатацию, что привело к повреждению имущества школы, а денежные средства краевого бюджета были фактически растрачены и переведены на расчетный счет подрядчика», – указали в ведомстве.

В результате был причинен материальный ущерб Советскому району и краевому Министерству образования в особо крупном размере – на сумму более 35 млн рублей.

Суд временно отстранил главу Советского района Алексея Михайлевича от занимаемой должности.

Как уточняет региональная прокуратура, ремонт кровли до сих пор не завершен. При этом изначально все работы планировали закончить в декабре 2024 года, а затем сроки перенесли на май 2025-го.

Произошедшее повлекло нарушение прав 649 учеников на получение образования. Дети вынуждены заниматься в библиотеке, сельсовете и других зданиях.

Как сообщалось ранее, полную реконструкцию образовательного учреждения планируют завершить к 1 сентября 2026 года.

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

14:15:34 28-11-2025

фамилия подрядчика ш аталов?

  -2

Avatar Picture
Гость

15:44:50 28-11-2025

Эх, Грязнуха!

  -3

Avatar Picture
dok_СФ

16:37:59 28-11-2025

Одно наименование - "подрядчик" не вызывает доверие к строительным или ремонтным работам.. Были СМУ, ДРСУ, .. сегодня конкурс "подрядчиков", кто красивее и дешевле продемонстрируется (выставится).

  -4

Avatar Picture
гость

16:48:41 28-11-2025

всё правильно, нужно наказывать и сильно наказывать глав администраций за нарушение прав детей в вопросах школы, закрыта она или не отремонтирована

  -2

Avatar Picture
...

18:38:19 28-11-2025

Наказание будет небольшим

  -6

Avatar Picture
Гость

22:49:21 28-11-2025

почему по ФИО преступника называете? рисковал жизнями ДЕТЕЙ. ну это самое поганое, что можно придумать просто

  -3

