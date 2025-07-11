НОВОСТИПолитика

Обвиняемый в смертельном ДТП экс-мэр Камня-на-Оби ушел на СВО

Адвокат подтвердил факт подписания контракта, однако отказался предоставить какие-либо детали

11 июля 2025, 20:25, ИА Амител

Солдаты срочной службы / Фото: amic.ru

Евгений Чернышов, бывший глава города Камня-на-Оби, ставший фигурантом уголовного дела о ДТП со смертельным исходом, заключил контракт с Министерством обороны РФ. Об этом сообщает "Банкфакс" со ссылкой на его адвоката Сергея Кадничанского.

Юрист подтвердил факт подписания контракта, однако отказался предоставить какие-либо детали. Неизвестно, когда Чернышов его подписал и отправился ли он уже к месту несения службы.

Напомним, трагедия, в которой обвиняют Чернышова, произошла в июне 2025 года в Каменском районе. По данным следствия, управляя автомобилем, экс-мэр допустил съезд в кювет. В результате аварии погибли две пожилые женщины, находившиеся в салоне.

Медицинское освидетельствование выявило наличие алкоголя в крови водителя. После госпитализации Чернышов был заключен под стражу решением Каменского городского суда, которое впоследствии было оставлено в силе краевым судом. Полномочий главы города его лишили по решению суда, инициированного прокуратурой, в связи с нарушениями антикоррупционного законодательства. 

Комментарии 11

Гость
Гость

21:10:37 11-07-2025

Недавно мне несколько раз звонил робот с рекламой заключить контракт с министром обороны. Выплаты, зарплаты, льготы, амнистию обещают. А в конце робот сказал: "Торопитесь! Набор скоро закончится".

  -22
Ответить
Гость
Гость

23:33:51 11-07-2025

Гость (21:10:37 11-07-2025) Недавно мне несколько раз звонил робот с рекламой заключить ... Ну так следственные органы работают, мест всё меньше

  -19
Ответить
Гость
Гость

21:14:07 11-07-2025

Коррупционер. Автоубийца двойной и пьяный. "Пробу" на нём некуда ставить. Остаётся исправляться, всё правильно.

  -19
Ответить
Гость
Гость

21:20:44 11-07-2025

Что за отмазы то наладили ?
Отдельный, тыловой, чинушачий-отряд ?

  -1
Ответить
Гость
Гость

22:28:20 11-07-2025

Браво!!!

  -25
Ответить
Олег
Олег

22:37:09 11-07-2025

Кто отслеживает пребывание криминальных контрактников на СВО?

  -8
Ответить
Гость
Гость

23:35:46 11-07-2025

Олег (22:37:09 11-07-2025) Кто отслеживает пребывание криминальных контрактников на СВО... Да есть в интернете такие активисты. Там все на много серьёзнее, чем вы думаете. Целый конвейер по производству героев. Если есть деньги и какие ни какие связи, можно даже за территорию РФ не выезжать

  -16
Ответить
Гость
Гость

22:59:09 11-07-2025

Быстренько

  -16
Ответить
Гость
Гость

01:21:48 12-07-2025

врет сто пудово!!

  -22
Ответить
Гость
Гость

08:13:39 12-07-2025

Чтоб ты без вести пропал, мразь контрактная.

  -18
Ответить
Гость
Гость

20:33:59 13-07-2025

А посидеть на дорожку?

  -9
Ответить
