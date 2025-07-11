Обвиняемый в смертельном ДТП экс-мэр Камня-на-Оби ушел на СВО

Адвокат подтвердил факт подписания контракта, однако отказался предоставить какие-либо детали

11 июля 2025, 20:25, ИА Амител

Солдаты срочной службы / Фото: amic.ru

Евгений Чернышов, бывший глава города Камня-на-Оби, ставший фигурантом уголовного дела о ДТП со смертельным исходом, заключил контракт с Министерством обороны РФ. Об этом сообщает "Банкфакс" со ссылкой на его адвоката Сергея Кадничанского.

Юрист подтвердил факт подписания контракта, однако отказался предоставить какие-либо детали. Неизвестно, когда Чернышов его подписал и отправился ли он уже к месту несения службы.

Напомним, трагедия, в которой обвиняют Чернышова, произошла в июне 2025 года в Каменском районе. По данным следствия, управляя автомобилем, экс-мэр допустил съезд в кювет. В результате аварии погибли две пожилые женщины, находившиеся в салоне.

Медицинское освидетельствование выявило наличие алкоголя в крови водителя. После госпитализации Чернышов был заключен под стражу решением Каменского городского суда, которое впоследствии было оставлено в силе краевым судом. Полномочий главы города его лишили по решению суда, инициированного прокуратурой, в связи с нарушениями антикоррупционного законодательства.