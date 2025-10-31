Барнаульская гордума утвердила Дмитрия Попова на пост главы Центрального района

Ранее он руководил Быстроистокским районом и покинул свой пост 24 октября

31 октября 2025, 12:05, ИА Амител

Дмитрий Попов / Фото: bystroistokskoe-r22.gosuslugi.ru

Главой Центрального района Барнаула стал Дмитрий Попов, экс-руководитель Быстроистокского района. Его кандидатуру одобрили депутаты городской думы на заседании 31 октября.

Дмитрий Попов руководил Быстроистокским районом Алтайского края с 2022 года. Он досрочно сложил полномочия главы 24 октября 2025 по собственному желанию. Сейчас он временно исполняет обязанности главы Центрального района Барнаула вместо Максима Сабыны, который занял кресло главы Первомайского района в сентябре.

Отметим, что депутаты Барнаульской гордумы встретились с Поповым еще до заседания. Подробнее об этом рассказала председатель БГД Галина Буевич:

«Мы провели предварительную встречу с кандидатом на должность главы района города Барнаула. Мы увидели, он заинтересован в работе и понимает, что нужно делать. Конечно, во многое нужно вникать, ведь это новая территория. Но с другой стороны, мы понимаем, что Дмитрий Алексеевич приходит в профессиональную команду муниципальных служащих города Барнаула. Безусловно, ему помогут коллеги», – отметила глава Барнаульской гордумы.

После назначения Попову пожелали плодотворной работы:

«Желаем вам применить все свои профессиональные знания и личностные качества, для того чтобы Центральный район развивался», – сказала Галина Буевич.

Отметим, что временное руководство назначили еще в нескольких муниципалитетах Алтайского края. Так, Поспелихинский район возглавила опытный педагог Светлана Гаращенко, а его экс-главу Игоря Башмакова отправили руководить Рубцовском. Ребрихинским районом пока будет руководить Виталий Захаров.