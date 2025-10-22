Депутаты райсовета рассмотрят ее заявление 24 октября

22 октября 2025, 15:10, ИА Амител

Глава Ребрихинского района Людмила Шлаузер / Фото: t.me/shlauser_lv

В Алтайском крае глава Ребрихинского района Людмила Шлаузер намерена покинуть свой пост. Она написала заявление о досрочном сложении полномочий. Об этом сообщает ИА "Банкфакс", ссылаясь на председателя Совета народных депутатов Николая Странцова.

Депутаты Ребрихинского райсовета рассмотрят решение Шлаузер 24 октября, на ближайшей сессии. После принятия ее отставки назначат исполняющего обязанности руководителя. Странцов уточнил, что глава муниципалитета хочет оставить должность из-за "эмоционального и психологического выгорания".

Людмила Шлаузер родилась 27 октября 1970 года в селе Паново Ребрихинского района. Окончила Барнаульский государственный пединститут по специальности "Математика" в 1993 году. В 2011 году получила специальность "Государственное муниципальное управление" в Сибирской академии государственной службы. Начала карьеру в 1991 году в Подстепновской средней школе Ребрихинского района. Прошла путь от учителя математики до директора школы.



С 2003 года Шлаузер работала замглавы администрации Ребрихинского района по социальным вопросам. В 2017 году стала руководителем муниципалитета, а в ноябре 2022 года ее переизбрали.Ранее стало известно, что свой пост может покинуть глава Рубцовска Дмитрий Фельдман. По информации источников, кресло мэра займет Игорь Башмаков – действующий глава Поспелихинского района. Однако Башмаков официально не подтвердил переход на новую должность, а Фельдман на вопрос об отставке ответил уклончиво: