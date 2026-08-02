Выводы основаны на его повышении в прошлые годы

02 августа 2026, 08:55, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в беседе с РИА Новости рассказал, сколько может составить МРОТ в 2027 году.

«Если посчитать по тому, как минимальный размер оплаты труда рос в прошлые годы, в 2027 году он составит от 31 000 до 32 150 рублей», — прогнозирует эксперт.

С 1 января 2027 года в России произойдет повышение минимального размера оплаты труда. Сумма может увеличиться на 3,9 или 5,05 тыс. рублей, добавил Сафонов. Как он пояснил, итоговую величину власти утвердят в конце этого года.

С 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в Алтайском крае составляет 27 093 рубля для работников бюджетного сектора, 28 475 рублей — для работников внебюджетного сектора.

Эксперт связывает этот прогноз с динамикой прошлых лет: показатель традиционно увеличивается сразу на несколько тысяч рублей и коррелирует с общим ростом официальных зарплат в коммерческом секторе и промышленности.

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить опережающий инфляцию рост МРОТ для достижения целевого показателя в 35 тыс. рублей к 2030 году.