Какой суммы МРОТ может достичь в 2027 году, раскрыл эксперт
Выводы основаны на его повышении в прошлые годы
02 августа 2026, 08:55, ИА Амител
Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в беседе с РИА Новости рассказал, сколько может составить МРОТ в 2027 году.
«Если посчитать по тому, как минимальный размер оплаты труда рос в прошлые годы, в 2027 году он составит от 31 000 до 32 150 рублей», — прогнозирует эксперт.
С 1 января 2027 года в России произойдет повышение минимального размера оплаты труда. Сумма может увеличиться на 3,9 или 5,05 тыс. рублей, добавил Сафонов. Как он пояснил, итоговую величину власти утвердят в конце этого года.
С 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в Алтайском крае составляет 27 093 рубля для работников бюджетного сектора, 28 475 рублей — для работников внебюджетного сектора.
Эксперт связывает этот прогноз с динамикой прошлых лет: показатель традиционно увеличивается сразу на несколько тысяч рублей и коррелирует с общим ростом официальных зарплат в коммерческом секторе и промышленности.
Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить опережающий инфляцию рост МРОТ для достижения целевого показателя в 35 тыс. рублей к 2030 году.
09:05:14 02-08-2026
Сказки сказки сказки...
11:19:46 02-08-2026
Пожили бы сами на свой МРОТ те кто этот МРОТ рассчитывает.
15:06:15 02-08-2026
"Если посчитать по тому, как минимальный размер оплаты труда рос в прошлые годы, в 2027 году он составит от 31 000 до 32 150 рублей», — прогнозирует эксперт"----------------- Если сожгут всю экономику, то МРОТ превратится в в Иранский Реал - один миллион девятьсот тысяч к одному доллару то есть труху.