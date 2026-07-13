В Госдуме предложили привязать размер минимальной пенсии к МРОТ
Во многих регионах прожиточный минимум пенсионера заметно ниже федерального МРОТ, из-за чего пенсионеры фактически оказываются в менее защищенном положении, чем работающие граждане с минимальной оплатой труда
13 июля 2026, 11:17, ИА Амител
Сергей Миронов, лидер партии "Справедливая Россия" и ее фракции в Государственной Думе, выступил с предложением установить фиксированный уровень материального обеспечения для пенсионеров, основанный на федеральном минимальном размере оплаты труда (МРОТ). Это должно заменить региональные прожиточные минимумы, которые в настоящее время используются для определения уровня доплат, пишет РИА Новости.
В понедельник, 13 июля, этот законопроект будет рассмотрен депутатами.
«Неработающие пенсионеры будут получать доплаты, чтобы их доходы соответствовали федеральному прожиточному минимуму. С 2026 года этот минимум составил 16 288 рублей в месяц. В случае если региональный прожиточный минимум превышает федеральный, а пенсия пенсионера ниже регионального порога, будет выплачиваться региональная доплата», — сообщается в документе.
Цель инициативы — повысить социальную справедливость и улучшить условия жизни пенсионеров.
«Если прожиточный минимум составляет 18 тысяч рублей, а пенсия — 15 тысяч, Социальный фонд назначит доплату в размере трех тысяч рублей», — пояснил Миронов.
Также он отметил, что предлагается использовать федеральный МРОТ в размере 27 тысяч рублей вместо региональных показателей.
Ранее в России предложили поднять стипендию аспирантам до уровня МРОТ.
11:23:09 13-07-2026
Позорный капитализм. Даже пенсии достойно платить не в состоянии.
11:30:13 13-07-2026
Гость (11:23:09 13-07-2026) Позорный капитализм. Даже пенсии достойно платить не в состо... Так те пенсии государство отчисляло в казну при социализме...
14:43:17 13-07-2026
Гость (11:23:09 13-07-2026) Позорный капитализм. Даже пенсии достойно платить не в состо... Согласны с Вами! Так и есть!
15:57:18 13-07-2026
Гость (11:23:09 13-07-2026) Позорный капитализм. Даже пенсии достойно платить не в состо... раз не получается платить - может тогда просто пенсов скотчем привязать к батарее в кухне?
11:46:27 13-07-2026
но и на 18 к рублей, как-то тяжко живётся ...
12:21:53 13-07-2026
Шинник (11:46:27 13-07-2026) но и на 18 к рублей, как-то тяжко живётся ......
а те кто поставил "диз" ему наверное нормально на 18 к в месяц жить ?!
08:03:13 14-07-2026
Шинник (12:21:53 13-07-2026) а те кто поставил "диз" ему наверное нормально на 18 к в... Он не пенсионер, он депутат из ЕдимРоссию.
12:17:04 13-07-2026
когда уже зарплаты чинуш прировняют к мроту? ... тогда б и пенсиоинеры и нормальные люди лучше б жили. эти бесы бы из кожи вылезли чтоб мрот поднять до небес.
13:04:29 13-07-2026
Гость (12:17:04 13-07-2026) когда уже зарплаты чинуш прировняют к мроту? ... тогда б и п... Чинуши в инсте пиарятся, как бедные в горном отдыхают
12:26:20 13-07-2026
в их понимании, пенсионер - это человек не участвующий в процессе производства, т.е. ничего не зарабатывает. а только тратит.
поэтому, зачем ему платить пенсию, на которую можно нормально жить, а не выживать.
14:55:14 13-07-2026
А может 1/100 от зарплаты главного банкира?
16:41:55 13-07-2026
Кстати, пенсия федеральных чиновников зависят от зарплаты министра , при котором они работают.
08:07:38 14-07-2026
Как-то не понятно, "привязать к МРОТ", а в примере расчета опять "прожиточный минимум" ?