Во многих регионах прожиточный минимум пенсионера заметно ниже федерального МРОТ, из-за чего пенсионеры фактически оказываются в менее защищенном положении, чем работающие граждане с минимальной оплатой труда

13 июля 2026, 11:17, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Сергей Миронов, лидер партии "Справедливая Россия" и ее фракции в Государственной Думе, выступил с предложением установить фиксированный уровень материального обеспечения для пенсионеров, основанный на федеральном минимальном размере оплаты труда (МРОТ). Это должно заменить региональные прожиточные минимумы, которые в настоящее время используются для определения уровня доплат, пишет РИА Новости.

В понедельник, 13 июля, этот законопроект будет рассмотрен депутатами.

«Неработающие пенсионеры будут получать доплаты, чтобы их доходы соответствовали федеральному прожиточному минимуму. С 2026 года этот минимум составил 16 288 рублей в месяц. В случае если региональный прожиточный минимум превышает федеральный, а пенсия пенсионера ниже регионального порога, будет выплачиваться региональная доплата», — сообщается в документе.

Цель инициативы — повысить социальную справедливость и улучшить условия жизни пенсионеров.

«Если прожиточный минимум составляет 18 тысяч рублей, а пенсия — 15 тысяч, Социальный фонд назначит доплату в размере трех тысяч рублей», — пояснил Миронов.

Также он отметил, что предлагается использовать федеральный МРОТ в размере 27 тысяч рублей вместо региональных показателей.

Ранее в России предложили поднять стипендию аспирантам до уровня МРОТ.