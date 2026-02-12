Льготы по имущественным налогам. Жителям Алтая советуют проверить данные до 1 апреля

Юридическим лицам заявить о льготах нужно до 1 марта

Жители Алтайского края, а также предприятия, работающие в нашем регионе, могут заявить о льготах по налогам на имущество, транспорт и землю за 2025 год. Региональное УФНС организациям рекомендует это сделать до 1 марта, а жителям края — до 1 апреля.

Весной ФНС России приступит к расчету налогов на имущество, которым граждане владели в прошлом году.

Как отмечают в ведомстве, ряд категорий граждан — пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, участники СВО — имеют налоговые льготы. В налоговых уведомлениях эти сведения уже содержатся на основе данных от социальных ведомств. Однако в конце года появились новые категории льготников. Им лучше обратиться в инспекции или подать заявления через личный кабинет.

В прошлом году чаще всего льгота предоставлялась на налог на имущество — ею воспользовались 534 тысячи человек. По земельному налогу вычетами воспользовались еще 400 тысяч жителей Алтайского края. А в целом общая сумма таких льгот для граждан составила 913 миллионов рублей.

Что касается юрлиц, то для них льгота распространяется на земельный налог и налог на имущество, а вот на транспортный — не предусмотрена. Подробности — в материале Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

«В 2025 году на территории Алтайского края налоговыми льготами воспользовались 240 организаций по земельному налогу и 226 организаций по налогу на имущество на общую сумму 830 млн рублей. В прошлом году максимальная сумма льготы у одной организации составила порядка 290 миллионов рублей. Заявление на льготу юрлицам можно предоставить в любой налоговый орган, а также через личный кабинет налогоплательщика», — отметила начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Алтайскому краю Лариса Летягина.

Кстати, предприниматели смогут получить консультацию о налоговых изменениях 2026 года. На онлайн-вебинаре специалисты разъяснят основные поправки по НДС, изменения в специальных налоговых режимах и прочее. Начало – в 11 часов, ссылка для подключения к трансляции размещена в сообществе налоговой службы края в ВК.