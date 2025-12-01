"Все будет непросто". Налоги повысят, послабления уберут, введут новые сборы

Законодатели подняли НДС, заставят платить за импортную технику и грозят расширить "Платон"

01 декабря 2025, 09:15, ИА Амител

Грустные и уставшие люди / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Принятый 20 ноября Госдумой закон о введении технологического сбора (видимо, придется дополнительно оплачивать покупаемые импортные ноутбуки, смартфоны, пылесосы и прочее – окончательный список кабмин РФ определит позднее) стал одной из самых заметных нерадостных новинок, увенчавших усилия законодателей и правительства в деле наполнения бюджета.

Сам бюджет, принятый Госдумой также 20 ноября с дефицитом в триллионы рублей, дает основания предполагать, что "сюрпризы" в виде новых налогов, сборов и ограничений еще не закончились. Подробности – в материале amic.ru.

Сентябрь – месяц сложный

Предполагается, что так называемый технологический сбор за приобретаемую в России радиоэлектронику (и не только ее, судя по всему) будет введен с 1 сентября 2026 года.

В результате введения этого сбора вся техника стоимостью до 100 тысяч рублей может прибавить в цене примерно 5% с 1 сентября 2026 года, предположил IT-эксперт Эльдар Муртазин.

«Перечень товаров должно составить правительство России. Однако уже сейчас можно с высокой степенью вероятности предположить, что в него войдут не только зарубежные, но и российские товары. Причем весьма вероятно, что подорожает и техника стоимостью более ста тысяч рублей. Конечно, время было выбрано неудачное, поскольку сентябрь традиционно экономически сложный месяц для страны», – поделился он своим мнением с amic.ru.

Дополнительные бюджетные доходы от него должны составить около 218 млрд рублей за три года, сообщил статс-секретарь – замглавы Алексей Сазанов, комментируя поправки в Налоговый кодекс РФ на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

«С учетом того, что он только с 1 сентября будет применяться, это порядка 20 млрд рублей [принесет в бюджет в 2026 году]. Потом в 2027 году – порядка 88 млрд рублей, порядка 110 млрд рублей – начиная с 2028 года. Предельная ставка сбора [с единицы техники] составит 5 тысяч рублей», – рассказал чиновник.

Взимать технологический сбор станут поначалу с готовой электронной аппаратуры, включая смартфоны и ноутбуки, а затем перейдут на различные компоненты и модули.

Предполагается, что собранные деньги будут направлены на развитие отечественной радио- и электронной промышленности. Однако начисляться сбор будет не только на импортную технику, но и на российскую. Впрочем, наши производители должны получить возможность оформить господдержку для его уплаты. Насколько она покроет неизбежное повышение стоимости их продукции – пока неясно. Минпромторг заявляет, что поддерживать станут только тех, кто соответствует "критериям локализации".

Техносбор как утиль

Введение технологического сбора – мера контрпродуктивная, она может негативно отразиться на развитии отечественных производителей и рынка в целом, считает директор по связям с общественностью Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов.

«С наших производителей также будут взимать деньги, как только решение о сборе вступит в силу. При этом далеко не факт, что меры поддержки дойдут до них. Сейчас и так, кроме налогов, существуют дополнительные, парафискальные сборы – например, авторский, экологический сборы. В существующих экономических реалиях введение еще одного – это, конечно, не лучшее решение», – заявил он amic.ru.

Наши сограждане уже отреагировали на предстоящее введение сбора вполне ожидаемо – отправились в магазины покупать электронику, приобретение которой многие из них откладывали. При этом выбор техники в магазинах после 2022 года стал значительно меньше в силу того, что многие зарубежные компании-производители ушли из России. Учитывая, что новшество вступит в силу в начале сентября будущего года, время есть, однако можно предположить, что с приближением осени 2026-го ажиотаж в магазинах бытовой техники будет только нарастать и покупатели могут просто смести с прилавков и без того оскудевший ассортимент.

Технологический сбор во многом напоминает утилизационный, введение которого недавно было перенесено на 1 декабря, убежден бывший депутат Госдумы Вячеслав Лысаков.

«Он действительно несет ту же самую нагрузку. Основная сверхзадача этого и подобных сборов – это пополнение доходной части бюджета, что никоим образом не отразится на улучшении качества, развитии собственной промышленности, технической базы, технологий и так далее. По сути, это новые налоги, но их надо как-то обосновать, чтобы этого не делать – назвали сборами».

Напомним, после увеличения утильтсбора с декабря стоимость ввозимых в РФ иностранных машин резко повышается – по оценке директора департамента продаж новых автомобилей компании "Рольф" Николая Иванова, рост цен составит примерно 20%, наценки на различные модели могут составлять от 750 тыс. до 3,3 млн рублей.

Бюджетные дыры триллионного размера

Чтобы понимать, зачем был принят техносбор, заглянем немного в показатели федерального бюджета на три года, утвержденного на днях Госдумой. В 2026 году доходы должны составить 40,3 трлн рублей, в 2027-м – 42,9 трлн рублей, в 2028-м – 45,9 трлн рублей. Расходы в 2026-м планируются в размере 44,1 трлн рублей, в 2027-м – 46,1 трлн рублей, в 2028-м – 49,4 трлн рублей. Дефицит, как видим, составляет в лучшем случае 3,2 трлн рублей (2027-й). Прямо скажем, не у всех наблюдателей эти показатели вызвали восторг, учитывая, что пополнение казны будет происходить в значительной степени за счет повышения налогов и сборов, а также введения новых, в частности технологического.

Среди малоприятных новинок – повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 1 января 2026 года он вырастет с 20 до 22%.

Кроме того, малый бизнес решили перетряхнуть изменением системы взимания налогов, снизив для предпринимателей в шесть раз порог попадания под упрощенную систему налогообложения – с 60 млн рублей выручки до 10 млн рублей. У кого выручка превысит 10 млн рублей – придется заплатить НДС, который, как уже было сказано, был заблаговременно повышен.

У государства всегда есть выбор, как поступать в случаях недостаточного наполнения казны – наращивать заимствования по линии госдолга, выпуская облигации федерального займа, либо повышением налогов, рассказал amic.ru экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников:

«Текущие расчеты показали, что увеличение налогов дает меньший эффект с точки зрения разгона инфляции и более краткосрочный, хотя избежать его все равно не получится. Однако стоит учесть, что заимствования становятся дороже и покрывать их приходится за счет будущих поколений».

Что касается инфляции, рост налогов и сборов поднимет ее примерно на 0,8%, считает Никита Масленников:

«Первый подскок от принятых мер случится, видимо, в конце декабря, его пиковая фаза последует где-то в середине февраля и продлится примерно до середины второго квартала 2026 года. Затем инфляция станет потихонечку снижаться и выйдет на параметры, запланированные Центробанком. И в декабре следующего года она может составить примерно 4%. Но в целом год предстоит непростой, все будет непросто».

"Люди как новая нефть"

Еще один негласный налог, связанный с дорожным движением, является своего рода аналогом скандально известной системы "Платон". Подведомственное Минтрансу ФКУ "Дороги России" заявило о проведении конкурса на разработку финансово-экономической модели "создания и эксплуатации систем взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования регионального, межмуниципального или местного значения транспортными средствами, имеющими максимальную разрешенную массу свыше 12 тонн".

Справка

Система "Платон" (расшифровывается как "плата за тонны") – государственная система взимания платы с владельцев грузовиков с разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн за проезд по федеральным трассам России. Действует с ноября 2015 года.По сути, решение министерства означает распространение "Платона" на местные дороги – в настоящее время необходимо оплачивать проезд грузовиков только по межрегиональным трассам. Ясно, что "платонизация" местных маршрутов на местах вызовет негативный эффект, поскольку далеко не все компании-перевозчики смогут потянуть дополнительные платежи, считает Вячеслав Лысаков:

«У некоторых просто схлопнется бизнес, а ведь грузовики перевозят товары народного потребления, что скажется на их стоимости. К тому же технические и законодательные проблемы, возникающие при использовании того же "Платона", так и не решены».

Находятся способы что-то отщипнуть в бюджет по линии ЖКХ, помимо традиционного ежегодного повышения тарифов, – планируется сделать меньше норму отпуска электроэнергии по сниженной стоимости для граждан. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила опустить ее для домохозяйств с нынешних 3,9 тысячи кВт/ч до 1,2 тысячи кВт/ч в месяц.

У государства огромные способы пополнения бюджета, экономии средств, но ими не пользуются, замечает Вячеслав Лысаков: