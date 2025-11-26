Уже с 2 декабря будут начисляться пени — по 5,5 коп. за каждые 100 рублей

26 ноября 2025, 11:36, ИА Амител

Жителям Алтайского края необходимо до 1 декабря 2025 года уплатить имущественные налоги за прошлый год, чтобы избежать начисления пеней. Об этом напомнили в региональном отделении ФНС.

«Чтобы помочь налогоплательщикам региона уложиться в срок, в субботу, 29 ноября, налоговые инспекции края будут работать с 10:00 до 15:00. Специалисты готовы ответить на вопросы о налоговых льготах, начислениях и способах уплаты», – подчеркнули в управлении ФНС.

По данным ведомства, в этом году более миллиона человек в крае получили налоговые уведомления. Общая сумма начислений превысила 7 млрд рублей. Из них поступило уже свыше 4 млрд. Больше всего уплатили за транспорт – 1,7 млрд рублей, на втором месте имущество – 1,2 млрд, за землю поступило 0,4 млрд, а НДФЛ с доходов по банковским вкладам – более 0,7 млрд рублей.

Заплатить имущественный налог нужно до конца ноября. Физическим лицам уведомления приходят в личные кабинеты налогоплательщиков, на почту и на "Госуслуги". Заплатить можно через мобильное приложение "Налоги ФЛ", через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС России, через личный кабинет на портале госуслуг, на "Почте России", в МФЦ, через банки и терминалы.

В случае возникновения вопросов можно звонить на горячую линию по номеру 8-800-222-22-22.Напомним, собственникам недвижимости, земли и транспорта, вовремя не уплатившим налоги, с 2 декабря будут каждый день начислять пени по 5,5 коп. за каждые просроченные 100 рублей.