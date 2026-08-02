Лучшие фрукты и овощи для рациона в августе назвали в Роспотребнадзоре

В список входят не только арбуз и кабачки

02 августа 2026, 12:05, ИА Амител

Фрукты, овощи / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

В последний месяц лета особое значение для рациона имеют сезонные продукты. Роспотребнадзор по Алтайскому краю рекомендует в августе отдать предпочтение определенным овощам, фруктам и ягодам. Сезонные овощи Баклажаны, кабачки, сладкий перец, кукуруза, брокколи, горох, различные виды капусты;

молодой картофель, морковь, свекла, огурцы, редис, сельдерей, стручковая фасоль, чеснок;

помидоры. Сезонные фрукты и ягоды Персики, абрикосы и нектарины;

виноград, сливы, яблоки, груши, дыни и инжир;

арбуз;

вишня, брусника, голубика, ежевика, малина и крыжовник;

к концу месяца поспевают "витаминные чемпионы" — облепиха и клюква.