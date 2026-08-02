Лучшие фрукты и овощи для рациона в августе назвали в Роспотребнадзоре
В список входят не только арбуз и кабачки
02 августа 2026, 12:05, ИА Амител
Фрукты, овощи / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru
В последний месяц лета особое значение для рациона имеют сезонные продукты. Роспотребнадзор по Алтайскому краю рекомендует в августе отдать предпочтение определенным овощам, фруктам и ягодам.
Сезонные овощи
- Баклажаны, кабачки, сладкий перец, кукуруза, брокколи, горох, различные виды капусты;
- молодой картофель, морковь, свекла, огурцы, редис, сельдерей, стручковая фасоль, чеснок;
- помидоры.
Сезонные фрукты и ягоды
- Персики, абрикосы и нектарины;
- виноград, сливы, яблоки, груши, дыни и инжир;
- арбуз;
- вишня, брусника, голубика, ежевика, малина и крыжовник;
- к концу месяца поспевают "витаминные чемпионы" — облепиха и клюква.
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