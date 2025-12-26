"Лукойл" устроил для топ-менеджеров корпоратив с участием звезд эстрады на 60 млн рублей
Гостям предложили меню из премиальных деликатесов, элитный алкоголь и авторский новогодний торт
26 декабря 2025, 07:00, ИА Амител
Российская нефтяная компания "Лукойл" организовала в Москве масштабный новогодний корпоратив для высшего руководства, общая стоимость которого составила около 60 миллионов рублей. Мероприятие прошло в трехэтажном особняке Modus в центре столицы, пишет Mash.
Для развлечения гостей были приглашены известные артисты, включая Филиппа Киркорова, Надежду Кадышеву, Николая Баскова и Валерия Леонтьева, который специально для выступления прилетел из Майами. Только на гонорары артистам, по имеющимся данным, было потрачено около 55 миллионов рублей. Помещение для праздника было арендовано за депозит в размере 2,5 миллиона рублей, сервисный сбор составил 375 тысяч, а дополнительные расходы на оборудование и перестановку мебели – 270 тысяч рублей.
«Гостям предложили меню из премиальных деликатесов, элитный алкоголь и авторский новогодний торт. Подготовка к празднику включала полное оцепление здания, выставление трех постов охраны и оформление пространства в корпоративных красно-белых цветах компании», – отметили в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что большинство российских компаний намерены провести новогодний корпоратив в этом году – такие данные представлены в исследовании "Авито Услуг", посвященном организации праздничных мероприятий. Аналитика показывает, какие форматы становятся наиболее популярными, кому доверяют подготовку и что влияет на выбор подрядчиков.
07:14:58 26-12-2025
Простым людям фейерверки за свои деньги нельзя...
07:31:18 26-12-2025
Лишние деньги? Пустите на благотворительность.
07:46:40 26-12-2025
Мы так в нашей компании каждую пятницу, там суммы поболее будут)
08:24:17 26-12-2025
Аноним (07:46:40 26-12-2025) Мы так в нашей компании каждую пятницу, там суммы поболее бу... Гы...к вам в вашу компанию уже выехали..)пятница ж)
07:56:11 26-12-2025
Что, пенсы, работать надо было, зарабатывать.
08:26:18 26-12-2025
Musik (07:56:11 26-12-2025) Что, пенсы, работать надо было, зарабатывать. ... прибухнул что ль, заработчик?)
08:33:13 26-12-2025
Musik (07:56:11 26-12-2025) Что, пенсы, работать надо было, зарабатывать. ... Вот "пенсы" как раз работали ,а такие дармоеды (как впрочем и ты сам) только на шее у народа сидели и сидят.Ещё про какую то социальную справедливость рассусоливают.
08:04:43 26-12-2025
Кто-то слышал сколько квадрокоптеров и УАЗиков Лукоил в этом году отправил?))
Больше чем в предыдущем?)))
09:23:15 26-12-2025
Сколько ещё таких пшиков по стране будет..
10:04:03 26-12-2025
На наши деньги гуляют, ресурсы должны принадлежать народу.
12:35:54 26-12-2025
Гость (10:04:03 26-12-2025) На наши деньги гуляют, ресурсы должны принадлежать народу.... Губу закатай.
14:07:00 26-12-2025
Все цены на всё формируются с учетом хотелок и развлекалок для всяких топов, государственных и негосударственных. Чего им миллионами не раскидываться, если потом цены поднимут и люди за всё оплатят. Вы думаете, в Кремле оливье в НГ поедят и разойдутся?
15:07:46 26-12-2025
Кто не работает, тот ест.
16:08:30 26-12-2025
Человек (15:07:46 26-12-2025) Кто не работает, тот ест....
Классика!!!