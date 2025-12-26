"Лукойл" устроил для топ-менеджеров корпоратив с участием звезд эстрады на 60 млн рублей

Гостям предложили меню из премиальных деликатесов, элитный алкоголь и авторский новогодний торт

26 декабря 2025, 07:00, ИА Амител

Новогодний корпоратив / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

Российская нефтяная компания "Лукойл" организовала в Москве масштабный новогодний корпоратив для высшего руководства, общая стоимость которого составила около 60 миллионов рублей. Мероприятие прошло в трехэтажном особняке Modus в центре столицы, пишет Mash.

Для развлечения гостей были приглашены известные артисты, включая Филиппа Киркорова, Надежду Кадышеву, Николая Баскова и Валерия Леонтьева, который специально для выступления прилетел из Майами. Только на гонорары артистам, по имеющимся данным, было потрачено около 55 миллионов рублей. Помещение для праздника было арендовано за депозит в размере 2,5 миллиона рублей, сервисный сбор составил 375 тысяч, а дополнительные расходы на оборудование и перестановку мебели – 270 тысяч рублей.

«Гостям предложили меню из премиальных деликатесов, элитный алкоголь и авторский новогодний торт. Подготовка к празднику включала полное оцепление здания, выставление трех постов охраны и оформление пространства в корпоративных красно-белых цветах компании», – отметили в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что большинство российских компаний намерены провести новогодний корпоратив в этом году – такие данные представлены в исследовании "Авито Услуг", посвященном организации праздничных мероприятий. Аналитика показывает, какие форматы становятся наиболее популярными, кому доверяют подготовку и что влияет на выбор подрядчиков.