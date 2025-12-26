НОВОСТИОбщество

"Лукойл" устроил для топ-менеджеров корпоратив с участием звезд эстрады на 60 млн рублей

Гостям предложили меню из премиальных деликатесов, элитный алкоголь и авторский новогодний торт

26 декабря 2025, 07:00, ИА Амител

Новогодний корпоратив / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru
Новогодний корпоратив / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

Российская нефтяная компания "Лукойл" организовала в Москве масштабный новогодний корпоратив для высшего руководства, общая стоимость которого составила около 60 миллионов рублей. Мероприятие прошло в трехэтажном особняке Modus в центре столицы, пишет Mash.

Для развлечения гостей были приглашены известные артисты, включая Филиппа Киркорова, Надежду Кадышеву, Николая Баскова и Валерия Леонтьева, который специально для выступления прилетел из Майами. Только на гонорары артистам, по имеющимся данным, было потрачено около 55 миллионов рублей. Помещение для праздника было арендовано за депозит в размере 2,5 миллиона рублей, сервисный сбор составил 375 тысяч, а дополнительные расходы на оборудование и перестановку мебели – 270 тысяч рублей.

«Гостям предложили меню из премиальных деликатесов, элитный алкоголь и авторский новогодний торт. Подготовка к празднику включала полное оцепление здания, выставление трех постов охраны и оформление пространства в корпоративных красно-белых цветах компании», – отметили в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что большинство российских компаний намерены провести новогодний корпоратив в этом году – такие данные представлены в исследовании "Авито Услуг", посвященном организации праздничных мероприятий. Аналитика показывает, какие форматы становятся наиболее популярными, кому доверяют подготовку и что влияет на выбор подрядчиков.

Москва праздники Новый год

Комментарии 14

Avatar Picture
Гость

07:14:58 26-12-2025

Простым людям фейерверки за свои деньги нельзя...

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:31:18 26-12-2025

Лишние деньги? Пустите на благотворительность.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Аноним

07:46:40 26-12-2025

Мы так в нашей компании каждую пятницу, там суммы поболее будут)

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гаргантюа

08:24:17 26-12-2025

Аноним (07:46:40 26-12-2025) Мы так в нашей компании каждую пятницу, там суммы поболее бу... Гы...к вам в вашу компанию уже выехали..)пятница ж)

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

07:56:11 26-12-2025

Что, пенсы, работать надо было, зарабатывать.

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гаргантюа

08:26:18 26-12-2025

Musik (07:56:11 26-12-2025) Что, пенсы, работать надо было, зарабатывать. ... прибухнул что ль, заработчик?)

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гервандт Бабеич

08:33:13 26-12-2025

Musik (07:56:11 26-12-2025) Что, пенсы, работать надо было, зарабатывать. ... Вот "пенсы" как раз работали ,а такие дармоеды (как впрочем и ты сам) только на шее у народа сидели и сидят.Ещё про какую то социальную справедливость рассусоливают.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:04:43 26-12-2025

Кто-то слышал сколько квадрокоптеров и УАЗиков Лукоил в этом году отправил?))
Больше чем в предыдущем?)))

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:23:15 26-12-2025

Сколько ещё таких пшиков по стране будет..

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:04:03 26-12-2025

На наши деньги гуляют, ресурсы должны принадлежать народу.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:35:54 26-12-2025

Гость (10:04:03 26-12-2025) На наши деньги гуляют, ресурсы должны принадлежать народу.... Губу закатай.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

14:07:00 26-12-2025

Все цены на всё формируются с учетом хотелок и развлекалок для всяких топов, государственных и негосударственных. Чего им миллионами не раскидываться, если потом цены поднимут и люди за всё оплатят. Вы думаете, в Кремле оливье в НГ поедят и разойдутся?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Человек

15:07:46 26-12-2025

Кто не работает, тот ест.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Никодим

16:08:30 26-12-2025

Человек (15:07:46 26-12-2025) Кто не работает, тот ест....
Классика!!!

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров