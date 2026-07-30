"Люди выдержат правду". Алексей Нечаев выступил на заключительном заседании ГД VIII созыва
Лидер "Новых людей" назвал три темы, которые, по его мнению, отражают актуальные общественные запросы
30 июля 2026, 14:37, ИА Амител
Государственная Дума провела заключительное пленарное заседание VIII созыва. На нем руководители парламентских фракций подвели итоги пятилетней работы и обозначили приоритеты на будущее. На заседании также выступил руководитель фракции "Новые люди" Алексей Нечаев.
«Шесть лет назад мы пришли в политику с одной простой мыслью: главный капитал России — не нефть и не газ, а люди. Без людей Россия — просто территория», — сказал Нечаев в начале речи.
Лидер "Новых людей", обращаясь к депутатам, назвал три темы, которые, по его мнению, отражают актуальные общественные запросы: победа, меньше запретов и понятное будущее.
Говоря о первом из них, Нечаев заявил, что добиться победы можно только через правду, четкие правила и уважение к людям.
«Взрослые люди выдержат правду. А вранье их оскорбляет», — подчеркнул он.
Вторым запросом, по его словам, стало сокращение избыточных запретов. Он отметил, что многие ограничения не повышают безопасность, но при этом снижают доверие граждан и замедляют развитие страны.
Завершая выступление, руководитель фракции "Новые люди" остановился на теме будущего России.
«У нас умная молодежь, сильные инженеры, предприниматели, которые за четыре года заместили то, что казалось незаменимым. Им нужны доверие и возможность действовать. Без своих технологий, производства, науки, без своего искусственного интеллекта невозможно построить реальный суверенитет», — сказал Нечаев.
Заключительное пленарное заседание завершило работу Государственной Думы VIII созыва.
15:17:34 30-07-2026
А кто все эти годы принимал эти законы? Сначала дружно всеми партиями голосуют "как надо", а к выборам делают вид что это не они...
15:22:33 30-07-2026
Пузырек (14:58:32 30-07-2026) Кто-нибудь кроме набора слов и лозунгов увидел предложения п... Вот, пожалуйста, что видно: партия новых богатых людей. Очевидная вещь)))
09:52:39 31-07-2026
Гость (15:22:33 30-07-2026) Вот, пожалуйста, что видно: партия новых богатых людей. Оче... Да ещё с "новым мышлением" )
16:53:22 30-07-2026
Пузырек (14:58:32 30-07-2026) Кто-нибудь кроме набора слов и лозунгов увидел предложения п... Он по делу предложил. Сказать правду это победа.
17:07:49 30-07-2026
Гость (16:53:22 30-07-2026) Он по делу предложил. Сказать правду это победа.... 1. Победу кого и над чем? Что для этого нужно сделать? Что сказать?
2. Какие запреты отменить? Что для этого надо сделать?
3. По третьему вопросу вообще какая-то каша. А что сделать то?
В общем - демагог. Я таких лозунгов за 10 минут напишу, да зачем писать, они все придуманы давно
18:28:26 30-07-2026
И, глядишь, голоса потом передадут куда надо