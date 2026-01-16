Глава партии "Новые люди" предложил Госдуме обойтись без новых налогов и блокировок в Сети

Алексей Нечаев считает, что россияне устали от постоянных ограничений

16 января 2026, 13:05, ИА Амител

Алексей Нечаев / Фото: пресс-служба партии "Новые люди"

На открытии весенней сессии лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев выступил с инициативой сократить количество новых ограничений. По его словам, россияне устали от постоянных штрафов, запретов и блокировок и ждут от парламента более спокойной повестки.

Политик отметил, что сегодня общество почти перестало удивляться новым запретам.

«Если завтра кто-то из депутатов предложит ввести "налог на налог", люди даже не удивятся. Что реально удивит, если мы пройдем сессию без единого закона, который делает жизнь труднее. И не заблокируем ни одну соцсеть. Люди это точно оценят», – сказал Алексей Нечаев.По словам Нечаева, в регионах усиливается тревожное настроение. Это подтверждают итоги исследования ВЦИОМ, которое провели по всей стране, в том числе в Алтайском крае. Результаты показывают, что все больше людей живут без чувства стабильности и не уверены в завтрашнем дне.

Политик считает, что в такой обстановке трудно рассчитывать на развитие страны. Он подчеркнул, что проблема не в самих гражданах, а в постоянной смене правил и законов, которые мешают планировать даже ближайшее будущее.

Лидер партии напомнил, что в истории страны серьезные успехи появлялись тогда, когда у людей была уверенность в завтрашнем дне и желание действовать. По его словам, именно такие настроения помогли запустить человека в космос, создать первый в мире реактор на быстрых нейтронах, разработать "Яндекс" и "Госуслуги", а в период санкций – внедрить оплату улыбкой.

Алексей Нечаев обратился к коллегам по Госдуме с предложением в наступившем году "больше разрешать, а не вводить новые запреты". Он считает, что если продолжать усиливать ограничения, говорить о развитии страны будет бессмысленно.