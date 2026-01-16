Глава партии "Новые люди" предложил Госдуме обойтись без новых налогов и блокировок в Сети
Алексей Нечаев считает, что россияне устали от постоянных ограничений
16 января 2026, 13:05, ИА Амител
На открытии весенней сессии лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев выступил с инициативой сократить количество новых ограничений. По его словам, россияне устали от постоянных штрафов, запретов и блокировок и ждут от парламента более спокойной повестки.
Политик отметил, что сегодня общество почти перестало удивляться новым запретам.
«Если завтра кто-то из депутатов предложит ввести "налог на налог", люди даже не удивятся. Что реально удивит, если мы пройдем сессию без единого закона, который делает жизнь труднее. И не заблокируем ни одну соцсеть. Люди это точно оценят», – сказал Алексей Нечаев.По словам Нечаева, в регионах усиливается тревожное настроение. Это подтверждают итоги исследования ВЦИОМ, которое провели по всей стране, в том числе в Алтайском крае. Результаты показывают, что все больше людей живут без чувства стабильности и не уверены в завтрашнем дне.
Политик считает, что в такой обстановке трудно рассчитывать на развитие страны. Он подчеркнул, что проблема не в самих гражданах, а в постоянной смене правил и законов, которые мешают планировать даже ближайшее будущее.
Лидер партии напомнил, что в истории страны серьезные успехи появлялись тогда, когда у людей была уверенность в завтрашнем дне и желание действовать. По его словам, именно такие настроения помогли запустить человека в космос, создать первый в мире реактор на быстрых нейтронах, разработать "Яндекс" и "Госуслуги", а в период санкций – внедрить оплату улыбкой.
Алексей Нечаев обратился к коллегам по Госдуме с предложением в наступившем году "больше разрешать, а не вводить новые запреты". Он считает, что если продолжать усиливать ограничения, говорить о развитии страны будет бессмысленно.
13:09:45 16-01-2026
хорошая и удобная ниша - предлагать то что никогда не примут ))
в инфополе отсвечивает, но без далеко идущий последствий
13:40:18 16-01-2026
Гость (13:09:45 16-01-2026) хорошая и удобная ниша - предлагать то что никогда не примут... Совершенно верно. И ими когда-то в скором будущем займутся. Вот увидите. Живут за счет бюджетных денег, ничего не производят, а только языком всякую чушь несут.
13:29:28 16-01-2026
Раздался голос из "Новых людей"
14:39:25 16-01-2026
До объявления Нечаева инагентом осталось 3, 2, 1...
15:28:15 16-01-2026
Гость (14:39:25 16-01-2026) До объявления Нечаева инагентом осталось 3, 2, 1...... экстремист
14:40:04 16-01-2026
Выборы - 2026. Говори красиво, но потом голосуй, как "Единая Россия"!
15:53:37 16-01-2026
Так сильно хочется переизбраться! И приносить, приносить пользу народу. Пока на виллу во вражеской НАТе не накопится...
18:10:21 16-01-2026
А потом предложит отдать голоса в пользу ЕР
18:21:49 16-01-2026
"Он считает, что если продолжать усиливать ограничения, говорить о развитии страны будет бессмысленно." ========= Поздно пить Боржоми. Плотно сидим на китайской игле дешевых стеклянных бус....