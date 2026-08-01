Маск заявил о риске вымирания крупнейших стран мира из‑за падения рождаемости
Миллиардер прокомментировал данные ООН о падении коэффициента рождаемости с 1950‑х годов
01 августа 2026, 20:24, ИА Амител
Илон Маск вновь выступил с резонансным заявлением — на этот раз о долгосрочных демографических рисках для крупнейших экономик, пишет РИА Новости.
Основой для комментария стала статистика ООН, которая была опубликована в Financial Times. Она фиксирует устойчивое снижение коэффициента рождаемости в ряде ведущих государств — от стран Европы до Японии и Южной Кореи. Тренд прослеживается с середины XX века.
Особое внимание Маск уделил ситуации в Европейском союзе. В соцсети Х он отметил:
«В 21 стране ЕС из 27 смертность превышает рождаемость… Они давно движутся к вымиранию».
Предприниматель подчеркнул, что дисбаланс между рождаемостью и смертностью уже стал системной проблемой, способной повлиять на экономическое будущее региона.
22:29:48 01-08-2026
Для чего рожать? Какое будущее у ребёнка? Образование, медицина, спорт = все платно, куда не коснись везде платить
23:10:12 01-08-2026
Гость (22:29:48 01-08-2026) Для чего рожать? Какое будущее у ребёнка? Образование, медиц... А кто будет обслуживать господ, что за эгоизм. Если бы не было крепостных, вы бы сейчас это здесь не писали
02:26:20 02-08-2026
Гость (22:29:48 01-08-2026) Для чего рожать? Какое будущее у ребёнка? Образование, медиц... А как рожали твои прапрабабушки, когда по 10 детей в семье было 120 лет назад?
Да, тогда все было беслатно, и постирать в речке, и детей накормить кислыми щами с крапивой. Легко им жилось!
11:35:30 02-08-2026
Гость (02:26:20 02-08-2026) А как рожали твои прапрабабушки, когда по 10 детей в семье б... Контрацептивов не было...
13:18:58 02-08-2026
Гость (02:26:20 02-08-2026) А как рожали твои прапрабабушки, когда по 10 детей в семье б... Они жрали понатуральнее тебя,а ты соевой колбасы накатишь и за компуктер сел сутулиться. Настоящей еды и не ел
04:12:43 02-08-2026
Гость (22:29:48 01-08-2026) Для чего рожать? Какое будущее у ребёнка? Образование, медиц...
Есть кое-что бесплатное - труд.
Точнее - малооплачиваемое.
07:19:07 02-08-2026
если человечество в этом столетии, не начнет колонизацию солнечной системы, луна, марс, спутники юпитера, то столько просто не нужно.
10:28:38 02-08-2026
Трагати (07:19:07 02-08-2026) если человечество в этом столетии, не начнет колонизацию сол... Никакая колонизация не возможна.
Единственный путь - разумное поведение человека и обустройство сбалансированного существования на Земле.
11:11:22 02-08-2026
Гость (10:28:38 02-08-2026) Никакая колонизация не возможна.Единственный путь - разу...
возможно, что это так.
тогда останется один вариант - подкрутить численность сапиенсов, жестко контролировать рождаемость и централизованно-жестко распределять благА.
будет управленческая элита, технократы и полурабы.
Плохой сценарий будущего.
но действительно есть космологические проблемы, которые ни сегодня, не завтра, и вообще может быть никогда, решены не будут, потому что у них нет решения.
13:20:06 02-08-2026
Трагати (11:11:22 02-08-2026) возможно, что это так.тогда останется один вариант -... В Африку с Пакистанами едь и подкручивай
14:33:07 02-08-2026
Гость (13:20:06 02-08-2026) В Африку с Пакистанами едь и подкручивай...
мы на никак не влияем на это
13:05:11 02-08-2026
Этот Илон Маск со всей силы обесценивает человеческий труд, тратя миллиарды на разработку ИИ, и строя огромные фабрики по выпуску роботов. И тут же удивляется, почему падает рождаемость.
21:46:55 02-08-2026
Проблема скорее в алфавите, его последней букве - "Я"! (идеология капитализма)
11:41:52 03-08-2026
dok_СФ (21:46:55 02-08-2026) Проблема скорее в алфавите, его последней букве - "Я"! (идео...
А давайте посмотрим что было с рождаемостью без идеологии капитализма в одном отдельно взятом социалистическом государстве. И что же мы видим? Что в период с 1950 по 1970 рождаемость неуклонно падала, после чего держалась примерно на одном уровне все 70ые с небольшим приростом в 1983 и 1986.
Ох уж этот ужасный капитализм, даже в СССР успел нагадить )))