Маск заявил о риске вымирания крупнейших стран мира из‑за падения рождаемости

Миллиардер прокомментировал данные ООН о падении коэффициента рождаемости с 1950‑х годов

01 августа 2026, 20:24, ИА Амител

Младенец, роддом / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Илон Маск вновь выступил с резонансным заявлением — на этот раз о долгосрочных демографических рисках для крупнейших экономик, пишет РИА Новости.

Основой для комментария стала статистика ООН, которая была опубликована в Financial Times. Она фиксирует устойчивое снижение коэффициента рождаемости в ряде ведущих государств — от стран Европы до Японии и Южной Кореи. Тренд прослеживается с середины XX века.

Особое внимание Маск уделил ситуации в Европейском союзе. В соцсети Х он отметил:

«В 21 стране ЕС из 27 смертность превышает рождаемость… Они давно движутся к вымиранию».

Предприниматель подчеркнул, что дисбаланс между рождаемостью и смертностью уже стал системной проблемой, способной повлиять на экономическое будущее региона.