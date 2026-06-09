МегаФон усилил интернет для медцентров и жителей Ленинского района Барнаула

Новое телеком-оборудование оператора обеспечило скорость передачи данных до 120 Мбит/с

09 июня 2026, 18:05, ИА Амител erid: 2W5zFK43Hv1

Смартфон. Интернет / Фото: пресс-служба МегаФона

В Ленинском районе Барнаула выросло качество мобильной связи и интернета. Инженеры МегаФона запустили новое телеком-оборудование, благодаря чему скорость передачи данных для абонентов теперь достигает 120 Мбит/с. Для модернизации специалисты использовали оборудование, работающее в среднечастотном и высокочастотном диапазонах LTE. Это позволило увеличить емкость сети и обеспечить одновременное подключение большего числа пользователей без снижения скорости интернета.

Медучреждения и не только

Обновление сети затронуло территорию, где находятся важные медицинские учреждения города, в том числе перинатальный центр и объекты системы охраны материнства и детства. Здесь стабильная связь особенно востребована, поскольку врачам, пациентам и их родственникам важно постоянно оставаться на связи.

В зону уверенного покрытия сети четвертого поколения также вошли микрорайон Докучаево, где проживают около 20 тысяч человек, и улица Попова — одна из главных транспортных магистралей Барнаула.

Теперь пользователи могут быстрее загружать и отправлять большие файлы, проводить видеозвонки без задержек и комфортно пользоваться привычными цифровыми сервисами и мессенджерами.

Миллионы прослушанных треков

По словам директора МегаФона в Алтайском крае и Республике Алтай Марии Занько, запуск базовой станции на улице Гущина позволил полностью закрыть потребность абонентов в надежной мобильной связи.

«Статистика по новой базовой станции показывает, что с момента запуска пользователи успели сгенерировать объем трафика, сопоставимый с прослушиванием почти 9,5 млн музыкальных треков. Поэтому мы непрерывно создаем бесшовный цифровой комфорт для наших абонентов во всех локациях, где горожане проводят свое время: в дороге, на отдыхе в парке, дома или на работе», – отметила Мария Занько.

ПАО "МегаФон", ИНН 7812014560

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