В Белокурихе стало проще делиться фото, звонить и работать с телефона

Новый телеком-объект "МегаФона" улучшил связь рядом с отелями, достопримечательностями и прогулочными маршрутами

25 мая 2026, 16:00, ИА Амител erid: 2W5zFGbnqfX

Белокуриха / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Белокурихе выросла скорость мобильного интернета и стал устойчивее сигнал. "МегаФон" установил новое оборудование в одной из самых популярных туристических зон курорта — рядом с санаториями, гостиницами, достопримечательностями и маршрутами для оздоровительных прогулок.

Связь для курорта

Белокуриха — федеральный бальнеологический курорт в предгорьях Алтая. Его знают благодаря термальным радоновым источникам, горному воздуху и мягкому климату. Гости приезжают сюда не только на лечение, но и на отдых, прогулки и знакомство с природой Алтайского края.

Большую часть городской территории занимают санатории и туристические объекты. Из-за этого нагрузка на мобильную сеть здесь держит высокий уровень круглый год. Чтобы отдыхающие и жители могли без перебоев звонить, выходить в интернет и решать повседневные задачи со смартфона, специалисты оператора включили в устойчивый контур 4G ("Джи") еще один телеком-объект на улице Славского.

Инженеры задействовали сети 2G и 4G. Первые помогают поддерживать голосовую связь, вторые отвечают за быстрый мобильный интернет. Среднечастотные диапазоны LTE ("ЭлТиИ") позволяют сигналу проходить на большие расстояния и сохранять доступность даже в удаленных прогулочных местах.

Интернет на прогулках

В Белокурихе популярны терренкуры — дозированные пешие маршруты для оздоровления. Теперь во время таких прогулок туристы могут оставаться на связи, пользоваться мессенджерами, делиться фотографиями, читать онлайн-книги или решать рабочие вопросы.

По данным замеров специалистов, максимальная скорость мобильного интернета в этой зоне достигает 80 Мбит/с. Этого достаточно для просмотра сериалов, общения в соцсетях и комфортного использования онлайн-сервисов.

«Белокуриха — главный туристический бренд региона, где 70% городской инфраструктуры ориентировано на прием гостей. Задача оператора — обеспечить отдыхающих надежной связью. Стабильный сигнал делает курорт еще привлекательнее для путешественников со всей России», — отметила директор "МегаФона" в Алтайском крае и Республике Алтай Мария Занько.

По ее словам, качественный интернет в смартфоне сегодня играет важную роль при выборе места отдыха, ведь современные туристы не готовы уходить в офлайн даже во время отпуска и восстановления сил.

ПАО "МегаФон", ИНН 7812014560

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