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Мессенджер Мах стал частью приемной кампании — 2026

Первокурсники будут получать через "Госуслуги" ссылки на официальные чаты вуза в Мах

30 июля 2026, 20:13, ИА Амител

Телефон / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru
Телефон / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

В рамках приемной кампании 2026 года в систему взаимодействия вузов со студентами интегрирован национальный мессенджер Мах, пишет РИА Новости.

В Минобрнауки РФ отметили, что после зачисления первокурсники будут получать уведомления через "Госуслуги" — в них будут ссылки на официальные чаты их вуза в мессенджере.  Благодаря этому студенты смогут сразу пользоваться чат‑ботами и взаимодействовать с учебным заведением в едином цифровом пространстве.

На текущий момент в Мах создано свыше 230 тысяч студенческих чатов — в них состоит более 2,4 миллиона пользователей. Кроме того, вузы развивают в мессенджере официальные каналы: их уже более пяти тысяч, а общая аудитория превышает 2,6 миллиона человек.

По словам замглавы Минобрнауки РФ Андрея Омельчука, интеграция с Мах помогает вузам наладить непрерывную коммуникацию со студентами с самого первого дня — от рассылки расписания до ведения официальных учебных чатов. Напомним, приемная кампания в российские вузы началась 20 июня.

Телефон / Изображение сгенерировано

К 2030 году всех госслужащих планируют перевести на платформу "Макс"

К этому сроку доля таких коммуникаций — в государственных и муниципальных органах, а также в подведомственных учреждениях — должна достичь 100%
НОВОСТИОбщество

мессенджеры приемная кампания
       

Комментарии 3

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Гость

20:40:36 30-07-2026

Ну вот и проясняется почему "Бип" и "какао" заблокировали

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Гость

09:04:44 31-07-2026

Когда уже это ..вно закончится?

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гость

10:06:11 31-07-2026

а откуда у них маха, если её удалили из гугла и яблок

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