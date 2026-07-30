Первокурсники будут получать через "Госуслуги" ссылки на официальные чаты вуза в Мах

30 июля 2026, 20:13, ИА Амител

Телефон / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

В рамках приемной кампании 2026 года в систему взаимодействия вузов со студентами интегрирован национальный мессенджер Мах, пишет РИА Новости.

В Минобрнауки РФ отметили, что после зачисления первокурсники будут получать уведомления через "Госуслуги" — в них будут ссылки на официальные чаты их вуза в мессенджере. Благодаря этому студенты смогут сразу пользоваться чат‑ботами и взаимодействовать с учебным заведением в едином цифровом пространстве.

На текущий момент в Мах создано свыше 230 тысяч студенческих чатов — в них состоит более 2,4 миллиона пользователей. Кроме того, вузы развивают в мессенджере официальные каналы: их уже более пяти тысяч, а общая аудитория превышает 2,6 миллиона человек.

По словам замглавы Минобрнауки РФ Андрея Омельчука, интеграция с Мах помогает вузам наладить непрерывную коммуникацию со студентами с самого первого дня — от рассылки расписания до ведения официальных учебных чатов. Напомним, приемная кампания в российские вузы началась 20 июня.