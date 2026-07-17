К этому сроку доля таких коммуникаций — в государственных и муниципальных органах, а также в подведомственных учреждениях — должна достичь 100%

17 июля 2026, 15:40, ИА Амител

Телефон / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

К 2030 году в России планируется полностью перевести рабочие коммуникации государственных и муниципальных служащих на отечественный сервис обмена информацией, созданный на базе мессенджера "Макс". Это намерение закреплено в стратегии цифровой трансформации государственного управления, одобренной правительственным распоряжением, сообщает "Абзац".

Согласно документу, опубликованному на портале правовых актов, к 2030 году доля рабочих коммуникаций, осуществляемых с помощью этого сервиса, должна достигнуть 100%.

«Стратегия акцентирует внимание на том, что переход на национальные коммуникационные платформы является ключевым аспектом цифровой трансформации государственного управления. Это поможет повысить уровень защиты служебной информации, уменьшить зависимость от зарубежных сервисов и создать единое цифровое пространство для взаимодействия органов власти», — пишет издание.

Летом 2025 года правительство объявило о запуске многофункционального сервиса обмена информацией, основанного на мессенджере "Макс". Разработкой проекта занимается компания "Коммуникационная платформа", входящая в состав холдинга VK.

Ранее сообщалось, что разработчики отчитались о достижении отметки в 100 миллионов пользователей сервиса, после чего Евросоюз ввел санкции против VK и "Коммуникационной платформы".