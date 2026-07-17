К 2030 году всех госслужащих планируют перевести на платформу "Макс"
К этому сроку доля таких коммуникаций — в государственных и муниципальных органах, а также в подведомственных учреждениях — должна достичь 100%
17 июля 2026, 15:40, ИА Амител
К 2030 году в России планируется полностью перевести рабочие коммуникации государственных и муниципальных служащих на отечественный сервис обмена информацией, созданный на базе мессенджера "Макс". Это намерение закреплено в стратегии цифровой трансформации государственного управления, одобренной правительственным распоряжением, сообщает "Абзац".
Согласно документу, опубликованному на портале правовых актов, к 2030 году доля рабочих коммуникаций, осуществляемых с помощью этого сервиса, должна достигнуть 100%.
«Стратегия акцентирует внимание на том, что переход на национальные коммуникационные платформы является ключевым аспектом цифровой трансформации государственного управления. Это поможет повысить уровень защиты служебной информации, уменьшить зависимость от зарубежных сервисов и создать единое цифровое пространство для взаимодействия органов власти», — пишет издание.
Летом 2025 года правительство объявило о запуске многофункционального сервиса обмена информацией, основанного на мессенджере "Макс". Разработкой проекта занимается компания "Коммуникационная платформа", входящая в состав холдинга VK.
Ранее сообщалось, что разработчики отчитались о достижении отметки в 100 миллионов пользователей сервиса, после чего Евросоюз ввел санкции против VK и "Коммуникационной платформы".
15:53:59 17-07-2026
Уже в в прошлом году всех туда согнали
16:11:46 17-07-2026
а как они будут ставить прогу? откуда?
16:33:47 17-07-2026
тут на неделю нельзя планировать а эти до 2030 сидят фантазируют
18:51:39 17-07-2026
Гость (16:33:47 17-07-2026) тут на неделю нельзя планировать а эти до 2030 сидят фантази... И тебя примем.
17:10:04 17-07-2026
Лебединое озеро тоже будут транслировать в МАХ. Потом его (Мах) благополучно снесут!
18:10:31 17-07-2026
Гость (17:10:04 17-07-2026) Лебединое озеро тоже будут транслировать в МАХ. Потом его (М... Я думаю вся страна в недельный запой от счастья уйдет.
Даже можно будет заправиться без очереди
Фродо должен донести кольцо до Мордора —я сам в киношке видел !
18:52:46 17-07-2026
Гость (17:10:04 17-07-2026) Лебединое озеро тоже будут транслировать в МАХ. Потом его (М... Без трансляций. Пройдите на иньекцию!
00:35:33 18-07-2026
Гость (17:10:04 17-07-2026) Лебединое озеро тоже будут транслировать в МАХ. Потом его (М... Думаете пора?
23:57:56 18-07-2026
Гость (00:35:33 18-07-2026) Думаете пора?...
Уж лет как 10 пора
17:33:27 17-07-2026
"К 2030 году в России планируется полностью перевести рабочие коммуникации государственных и муниципальных служащих на отечественный сервис обмена информацией, созданный на базе мессенджера "Макс""------------------Тут бы до вечера простоять, а они замахнулись до 2030 года.
17:44:23 17-07-2026
К 2030 или ишак, или падишах.
Или вообще поставят китайский WeChat и будет рис палочками хавать.
17:54:44 17-07-2026
Ну-ну, пусть пробуют. До 2030 измениться может многое, может даже всё.
18:59:07 17-07-2026
Для этого нужно придумать свой телефон и свою операционную систему для этого телефона
21:09:50 17-07-2026
Глупцы, не будет никакого 2030 года..
21:20:24 17-07-2026
Ага.. Щас
00:37:47 18-07-2026
Молодцы, вечно живут планами на десятилетия. Их не волнуют реалии сегодняшнего дня.
18:20:05 18-07-2026
почему эта странная контора не действует как банки? их сносят - они тут же день в день делают скрытую аналогию и продолжают работать, некий банк так сделал 3 раза минимум и все пользователи остались счастливы-довольны. Эти-то Фурхутдины сего ждут? почему не зеркалят или не меняют иконку хотя-бы?!