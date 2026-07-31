Минфин хочет сделать систему налоговых льгот более прозрачной

Это позволит выявлять случаи, когда предприниматели пытаются незаконно получить налоговые льготы

31 июля 2026, 15:16, ИА Амител

Налоги / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Минфин России планирует повысить прозрачность предоставления налоговых льгот для бизнеса и усилить контроль за их получателями. Для этого ведомство подготовило ряд изменений, сообщают "Известия" со ссылкой на материалы министерства.

Одним из предложений является обязательное использование резидентами территорий опережающего развития (ТОР) и особых экономических зон (ОЭЗ) автоматизированной информационной системы "Налог-3".

По данным издания, это позволит выявлять случаи, когда предприниматели пытаются незаконно получить налоговые льготы. Речь идет, в частности, о дроблении бизнеса или искусственной оптимизации, при которой компания лишь формально соответствует требованиям для получения преференций.

«Такие меры необходимы, чтобы бюджетные средства направлялись только тем предприятиям, которые действительно нуждаются в господдержке», — отмечают "Известия".

Кроме того, Минфин предлагает установить единый срок подачи отчетности — до 30 декабря.