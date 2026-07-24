Министр промышленности и энергетики Химочка возглавил медиарейтинг алтайских чиновников

В первую тройку также вошли зампред правительства края и начальник управления по предпринимательству и рыночной инфраструктуре

24 июля 2026, 11:14, ИА Амител

Медиарейтинг алтайских чиновников за апрель 2026 года / Источник: "Атмосфера"

Министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка стал лидером медиарейтинга госслужащих, которых чаще всего упоминали в СМИ в апреле 2026 года. Исследование подготовила "Атмосфера".

Лидеры рейтинга за апрель:

Вячеслав Химочка, министр промышленности и энергетики — 1-е место (34 упоминания);

Юрий Абдуллаев, заместитель председателя правительства — 2-е место (29 упоминаний);

Елена Абдулаева, начальник управления по предпринимательству и рыночной инфраструктуре — 3-е место (25 упоминаний);

Виталий Снесарь, заместитель председателя правительства — 4-е место (23 упоминания);

Андрей Подолян, министр транспорта — 5-е место (21 упоминание);

Александр Лукьянов, заместитель председателя правительства — 5-е место (21 упоминание).

Медиарейтинг алтайских чиновников за апрель 2026 года / Источник: "Атмосфера"