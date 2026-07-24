Министр промышленности и энергетики Химочка возглавил медиарейтинг алтайских чиновников
В первую тройку также вошли зампред правительства края и начальник управления по предпринимательству и рыночной инфраструктуре
24 июля 2026, 11:14, ИА Амител
Министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка стал лидером медиарейтинга госслужащих, которых чаще всего упоминали в СМИ в апреле 2026 года. Исследование подготовила "Атмосфера".
Лидеры рейтинга за апрель:
- Вячеслав Химочка, министр промышленности и энергетики — 1-е место (34 упоминания);
- Юрий Абдуллаев, заместитель председателя правительства — 2-е место (29 упоминаний);
- Елена Абдулаева, начальник управления по предпринимательству и рыночной инфраструктуре — 3-е место (25 упоминаний);
- Виталий Снесарь, заместитель председателя правительства — 4-е место (23 упоминания);
- Андрей Подолян, министр транспорта — 5-е место (21 упоминание);
- Александр Лукьянов, заместитель председателя правительства — 5-е место (21 упоминание).
«На первом месте министр промышленности и энергетики Вячеслав Химочка. Вторую позицию, как и месяцем ранее, занял вице-премьер Юрий Абдуллаев. На третьей строчке — начальник управления по предпринимательству Елена Абдулаева. Четвертое место у вице-премьера Виталия Снесаря. Замыкают топ-5 министр транспорта Андрей Подолян (третье место в марте) и вице-премьер Александр Лукьянов», — отмечает издание.
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