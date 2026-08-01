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Многодетным семьям в Алтайском крае компенсируют 30% расходов на ЖКУ

Компенсация распространяется на основные коммунальные услуги

01 августа 2026, 14:51, ИА Амител

Многодетная семья / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
Многодетная семья / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В Министерстве социальной защиты Алтайского края рассказали о мере поддержки многодетных семей: им предоставляется компенсация в размере 30% от расходов на оплату жилья и коммунальных услуг.

Льгота охватывает широкий перечень услуг: электроснабжение, водоснабжение, газоснабжение, вывоз твердых коммунальных и жидких бытовых отходов, а также центральное отопление. Если в доме нет центрального отопления, компенсируются затраты на покупку твердого топлива и транспортные расходы по его доставке.

Право на компенсацию имеют семьи, воспитывающие троих и более детей в возрасте до 18 лет. Возрастной порог продлевается до 23 лет, если ребенок обучается по очной форме.

ЖКХ деньги Льготы Многодетные семьи
       

Комментарии 4

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Светлана

22:00:28 01-08-2026

У моей семьи было это при СССР.

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Горожанин.

10:03:01 02-08-2026

А бельмесевским не будут компенсировать. Потому что у них нет ЖКУ и дорог тоже.

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Гость

17:19:18 02-08-2026

Горожанин. (10:03:01 02-08-2026) А бельмесевским не будут компенсировать. Потому что у них не... Дед, ты чего опять мелешь?

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dok_СФ

21:40:50 02-08-2026

Инфляцию приведите к нулю, будет всем помощь!

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