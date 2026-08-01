Многодетным семьям в Алтайском крае компенсируют 30% расходов на ЖКУ
Компенсация распространяется на основные коммунальные услуги
01 августа 2026, 14:51, ИА Амител
В Министерстве социальной защиты Алтайского края рассказали о мере поддержки многодетных семей: им предоставляется компенсация в размере 30% от расходов на оплату жилья и коммунальных услуг.
Льгота охватывает широкий перечень услуг: электроснабжение, водоснабжение, газоснабжение, вывоз твердых коммунальных и жидких бытовых отходов, а также центральное отопление. Если в доме нет центрального отопления, компенсируются затраты на покупку твердого топлива и транспортные расходы по его доставке.
Право на компенсацию имеют семьи, воспитывающие троих и более детей в возрасте до 18 лет. Возрастной порог продлевается до 23 лет, если ребенок обучается по очной форме.
22:00:28 01-08-2026
У моей семьи было это при СССР.
10:03:01 02-08-2026
А бельмесевским не будут компенсировать. Потому что у них нет ЖКУ и дорог тоже.
17:19:18 02-08-2026
Горожанин. (10:03:01 02-08-2026) А бельмесевским не будут компенсировать. Потому что у них не... Дед, ты чего опять мелешь?
21:40:50 02-08-2026
Инфляцию приведите к нулю, будет всем помощь!