Мобильный трафик станет бесплатным для пользователей "Макса"

С 1 августа трафик не будет расходоваться у абонентов МТС, "МегаФона", "Билайна" и Т2: звонить, отправлять сообщения и файлы можно бесплатно

31 июля 2026, 17:44, ИА Амител

Телефон / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

С 1 августа использование мессенджера "Макс" станет бесплатным для абонентов крупнейших мобильных операторов. Трафик при работе с сервисом не будет тарифицироваться и расходовать пакеты мобильного интернета, сообщают "Известия".

Соглашение об обнулении трафика подписали руководители МТС, "МегаФона", "Билайна", Т2 и сервиса "Макс". В пресс‑службе мессенджера сообщили об этом 31 июля.

По словам генерального директора "Макса" Фарита Хусноярова, благодаря поддержке Минцифры и операторов "большой четверки" десятки миллионов пользователей смогут оставаться на связи вне зависимости от тарифного плана и баланса. В мессенджере можно будет бесплатно совершать звонки, отправлять сообщения и файлы, а также пользоваться цифровыми сервисами платформы.

Кроме того, в "Максе" появилась новая функция — истории. Как уточнили в пресс‑службе 27 июля, создать историю можно в разделе "Чаты". Для этого нужно нажать на значок "+" рядом с фотографией профиля. Автор публикации сможет настроить срок показа, а также отслеживать статистику просмотров и реакций. Зрители, в свою очередь, смогут реагировать на истории и отвечать на них.