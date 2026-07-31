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Мобильный трафик станет бесплатным для пользователей "Макса"

С 1 августа трафик не будет расходоваться у абонентов МТС, "МегаФона", "Билайна" и Т2: звонить, отправлять сообщения и файлы можно бесплатно

31 июля 2026, 17:44, ИА Амител

Телефон / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru
Телефон / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

С 1 августа использование мессенджера "Макс" станет бесплатным для абонентов крупнейших мобильных операторов. Трафик при работе с сервисом не будет тарифицироваться и расходовать пакеты мобильного интернета, сообщают "Известия".

Соглашение об обнулении трафика подписали руководители МТС, "МегаФона", "Билайна", Т2 и сервиса "Макс". В пресс‑службе мессенджера сообщили об этом 31 июля.

По словам генерального директора "Макса" Фарита Хусноярова, благодаря поддержке Минцифры и операторов "большой четверки" десятки миллионов пользователей смогут оставаться на связи вне зависимости от тарифного плана и баланса. В мессенджере можно будет бесплатно совершать звонки, отправлять сообщения и файлы, а также пользоваться цифровыми сервисами платформы.

Кроме того, в "Максе" появилась новая функция — истории. Как уточнили в пресс‑службе 27 июля, создать историю можно в разделе "Чаты". Для этого нужно нажать на значок "+" рядом с фотографией профиля. Автор публикации сможет настроить срок показа, а также отслеживать статистику просмотров и реакций. Зрители, в свою очередь, смогут реагировать на истории и отвечать на них.

Телефон / Изображение сгенерировано

К 2030 году всех госслужащих планируют перевести на платформу "Макс"

К этому сроку доля таких коммуникаций — в государственных и муниципальных органах, а также в подведомственных учреждениях — должна достичь 100%
НОВОСТИОбщество

Россия интернет мессенджеры
       

Комментарии 7

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Гость

17:55:23 31-07-2026

Не заманите!!!!

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ДМВ

19:51:46 31-07-2026

За счёт увеличения тарифов всем абонентам?

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Гость

20:03:25 31-07-2026

Спасибо, но даже если мне доплачивать будете, то не поставлю ни ВК ни ЭТО.

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Гость

20:14:01 31-07-2026

Гость (20:03:25 31-07-2026) Спасибо, но даже если мне доплачивать будете, то не поставлю... Как же вы до халявы жадны. Но не переживайте, никто вам платить не будет. А МАХ нормально работает и развивается и без вас и вам подобных. Помнится такие же стоны были когда ГУ вводили. И ничего. Поскулили и зарегистрировались. Ну а если нет, то и баба с возу - интернет чище.

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Гость

02:59:32 01-08-2026

там и сторис и ыообще отличное приложение. токак обманите как-то эплстор как сбер, подгрузите прогу обманно?! сколько еще ждатьто?!

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Гость

14:10:04 01-08-2026

Гость (02:59:32 01-08-2026) там и сторис и ыообще отличное приложение. токак обманите ка...
Вы ещё не опохмелились или это ваша обычная манера писать?

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Гость

14:11:52 01-08-2026

Есть ограничение на размер файлов? Срочно нужно сбросить все сезоны Санта-Барбары бабушке и режиссёрскую версию Властелина колец друзьям😄

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