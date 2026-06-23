По словам экономиста, одна из причин топливного кризиса — желание бизнеса заработать

23 июня 2026, 13:42, ИА Амител

Заправка автомобиля / Фото: amic.ru

Алтайский край могут затронуть ограничения на продажу бензина и рост цен на топливо. Об этом amic.ru рассказал кандидат экономических наук, доцент кафедры "Экономика и финансы" Алтайского филиала Финансового университета Анатолий Ижболдин-Кронберг.

«Если где-то не хватает бензина, то и у нас может не хватать. В плане топливного обеспечения мы — зависимый регион, и у нас собственных мощностей нет. Если где-то меньше становится, то и у нас нехватка может появиться. Есть разные версии по этому поводу. Начиная от того, что не очень сознательные предприниматели пытаются воспользоваться ситуацией, которая сложилась из-за известных событий. Плюс на повреждение мощностей накладывается вечное желание заработать», — отметил эксперт.

По его словам, в такой ситуации власти должны действовать жестче и "решать проблемы административными, а не рыночными методами". Ижболдин-Кронберг подчеркнул, что в рамках существующей модели с подобными проблемами разобраться трудно, так как в первую очередь учитываются не государственные, а личные интересы бизнесменов. При этом тема "слишком чувствительная и важная", чтобы ее отдавать на откуп рыночным механизмам, убежден он.

Эксперт отметил, что в стране стоит принять законы, которые заставили бы массово скупающих топливо "паникеров не паниковать". Ижболдин-Кронберг подчеркнул, что это "вопросы человеческой психологии", и когда для людей будут строго сформулированные правила, то их придется соблюдать. Если же правил нет, то человек будет действовать "в своих интересах", пояснил он.

Кроме того, экономист уверен, что справляться с ситуацией России придется своими силами, и другие страны, в том числе Китай, вряд ли помогут разрешить "топливный кризис".

«Китай в этом плане страна зависимая. У нее большой потенциал собственной добычи, но дефицит топлива и нефти в целом сейчас на мировом рынке существует, поэтому я сомневаюсь, что они могут компенсировать нам что-то. Им свои проблемы решать нужно, нам — свои. Мы не дефицитная в этом плане страна, нефти достаточно много, а проблемы есть, потому что система распределения ориентирована на извлечение максимальной прибыли», — убежден Ижболдин-Кронберг.

В правительстве Алтайского края сообщили, что региональные власти приступили к минимизации негативных факторов на топливном рынке, и на некоторых заправках в Барнауле, Бийске и Рубцовске зафиксированы "локализованные дефициты" в топливной отгрузке бензина марок АИ-92 и АИ-95. В правительстве края подчеркнули, что основная масса розничных ограничений касается небольших предприятий и "франшиз" с нерегулярной поставкой. Также перебои не коснулись оперативных, экстренных служб, базовых предприятий сельского хозяйства и промышленности. Среди уже принятых властями мер: диверсификация поставщиков, резервирование снабжения и закупки у иностранных партнеров.

23 июня барнаульцы сообщили о том, что на заправках краевой столицы ввели ограничения на продажу бензина. Также корреспондент amic.ru заметил, что некоторые водители пытаются не только заправить автомобиль, но и набрать бензин про запас в три-четыре большие канистры.

СМИ писали, что ограничения на продажу топлива ввели в Омской, Воронежской и Саратовской областях. "Ручной режим" работы действует в Иркутской и Владимирской областях. Также продажу топлива ограничили в Новосибирской области.

20 июня эксперт по энергетике, руководитель проекта "Геоэнергетика" Борис Марцинкевич говорил, что страсти вокруг нехватки бензина в российских регионах после ударов украинских дронов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре подогревают панические материалы в СМИ, и оснований для опасений по поводу дефицита топлива сейчас нет.

Подробнее о том, стоит ли ждать Алтайскому краю дефицита бензина и скачка цен на топливо, можно прочитать здесь.