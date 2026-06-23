"Мы — зависимый регион". Может ли Алтайский край затронуть нехватка топлива
По словам экономиста, одна из причин топливного кризиса — желание бизнеса заработать
23 июня 2026, 13:42, ИА Амител
Алтайский край могут затронуть ограничения на продажу бензина и рост цен на топливо. Об этом amic.ru рассказал кандидат экономических наук, доцент кафедры "Экономика и финансы" Алтайского филиала Финансового университета Анатолий Ижболдин-Кронберг.
«Если где-то не хватает бензина, то и у нас может не хватать. В плане топливного обеспечения мы — зависимый регион, и у нас собственных мощностей нет. Если где-то меньше становится, то и у нас нехватка может появиться. Есть разные версии по этому поводу. Начиная от того, что не очень сознательные предприниматели пытаются воспользоваться ситуацией, которая сложилась из-за известных событий. Плюс на повреждение мощностей накладывается вечное желание заработать», — отметил эксперт.
По его словам, в такой ситуации власти должны действовать жестче и "решать проблемы административными, а не рыночными методами". Ижболдин-Кронберг подчеркнул, что в рамках существующей модели с подобными проблемами разобраться трудно, так как в первую очередь учитываются не государственные, а личные интересы бизнесменов. При этом тема "слишком чувствительная и важная", чтобы ее отдавать на откуп рыночным механизмам, убежден он.
Эксперт отметил, что в стране стоит принять законы, которые заставили бы массово скупающих топливо "паникеров не паниковать". Ижболдин-Кронберг подчеркнул, что это "вопросы человеческой психологии", и когда для людей будут строго сформулированные правила, то их придется соблюдать. Если же правил нет, то человек будет действовать "в своих интересах", пояснил он.
Кроме того, экономист уверен, что справляться с ситуацией России придется своими силами, и другие страны, в том числе Китай, вряд ли помогут разрешить "топливный кризис".
«Китай в этом плане страна зависимая. У нее большой потенциал собственной добычи, но дефицит топлива и нефти в целом сейчас на мировом рынке существует, поэтому я сомневаюсь, что они могут компенсировать нам что-то. Им свои проблемы решать нужно, нам — свои. Мы не дефицитная в этом плане страна, нефти достаточно много, а проблемы есть, потому что система распределения ориентирована на извлечение максимальной прибыли», — убежден Ижболдин-Кронберг.
В правительстве Алтайского края сообщили, что региональные власти приступили к минимизации негативных факторов на топливном рынке, и на некоторых заправках в Барнауле, Бийске и Рубцовске зафиксированы "локализованные дефициты" в топливной отгрузке бензина марок АИ-92 и АИ-95. В правительстве края подчеркнули, что основная масса розничных ограничений касается небольших предприятий и "франшиз" с нерегулярной поставкой. Также перебои не коснулись оперативных, экстренных служб, базовых предприятий сельского хозяйства и промышленности. Среди уже принятых властями мер: диверсификация поставщиков, резервирование снабжения и закупки у иностранных партнеров.
23 июня барнаульцы сообщили о том, что на заправках краевой столицы ввели ограничения на продажу бензина. Также корреспондент amic.ru заметил, что некоторые водители пытаются не только заправить автомобиль, но и набрать бензин про запас в три-четыре большие канистры.
СМИ писали, что ограничения на продажу топлива ввели в Омской, Воронежской и Саратовской областях. "Ручной режим" работы действует в Иркутской и Владимирской областях. Также продажу топлива ограничили в Новосибирской области.
20 июня эксперт по энергетике, руководитель проекта "Геоэнергетика" Борис Марцинкевич говорил, что страсти вокруг нехватки бензина в российских регионах после ударов украинских дронов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре подогревают панические материалы в СМИ, и оснований для опасений по поводу дефицита топлива сейчас нет.
Подробнее о том, стоит ли ждать Алтайскому краю дефицита бензина и скачка цен на топливо, можно прочитать здесь.
14:08:23 23-06-2026
не очень сознательные предприниматели пытаются воспользоваться ситуацией ---- как? Продавая по 40 л в одни руки? В чем тут интерес предпринимателя?
14:39:46 23-06-2026
Гость (14:08:23 23-06-2026) не очень сознательные предприниматели пытаются воспользовать... интерес предпринимателя в том, что из-за ажиотажа продается больше и дороже, т.е. выручка выше. Шире мыслить надо, а не либеральные тг смотреть
14:47:53 23-06-2026
Гость (14:39:46 23-06-2026) интерес предпринимателя в том, что из-за ажиотажа продается ... продается больше --- ну в том то и дело, поэтому повторю для тех, для кого сразу не доходит, в чем интерес предпринимателя продавать не больше 40 л?
15:20:30 23-06-2026
Гость (14:47:53 23-06-2026) продается больше --- ну в том то и дело, поэтому повторю для... ты статью то читал? Не предприниматель вводит ограничение, а власти. Если бы его не хотелки не ограничивать, т.е. власти бы бездействовали, цена бы увеличилась на фоне хапающих покупателей. Но почему-то в тг каналах некоторые пишут, что власть действует именно против людей, не дает покупать им топливо
14:15:44 23-06-2026
Дело не в Алтайском крае, а в масштабах всей НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ страны. А "желание бизнеса заработать"-это для отмазки очередной. Глубже копать надо. В других нефтедобывающих странах такое возможно???
Зато мы на выборы исправно ходим и верим СМИ.
15:27:58 23-06-2026
Гость (14:15:44 23-06-2026) Дело не в Алтайском крае, а в масштабах всей НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ... На сентябрьских выборах, вы проголосуете так, как вам скажут.
15:36:39 23-06-2026
завыли белки-истерички. если бы придурки не хапали как не в себя - не было бы дефицита
15:49:42 23-06-2026
с нашей погодой сегодня КПД у солнечных батареек на крыше - 250%
никакого бензина не требуется
17:03:59 23-06-2026
майор (15:49:42 23-06-2026) с нашей погодой сегодня КПД у солнечных батареек на крыше - ... Конечно, только стоимость батарей хоть какой-то вменяемой мощности равна стоимости крыла от самолета. Или ты их бесплатно населению будешь раздавать ? Или лишь бы что вякнуть и в кусты ?
17:44:56 23-06-2026
По сути это ручной кризис. А то, что государство не садит этих ушлых предпринимателей - и допускает такие кризисы - это безалаберность если не сказать жестче - преступное бездействие тех органов, которые отвечают за бесперебойное снабжение топливом. Впереди уборочная компания - как сельчане смогут убрать урожай? Надо срочно решить эту проблему и наказать виновных. Чтобы наша экономика развивалась, а латала дыры по недосмотру конкретных руководителей. А на Алтае давно пора построить нефтеперерабатывающие заводы, чтобы не быть в зависимом положении.
21:38:48 23-06-2026
Гость (17:44:56 23-06-2026) По сути это ручной кризис. А то, что государство не садит эт... Не ручной, естественный для рыночной экономики - капитализм. Можно почитать теорию..
17:08:26 24-06-2026
dok_СФ (21:38:48 23-06-2026) Не ручной, естественный для рыночной экономики - капитализм.... Именно ручной для того, чтобы заработать на этом деньги. Перенести плановые ремонты заводов - это большая проблема? Построить новые НПЗ - это проблема? Где наши нефтехранилища с бензином и дизтопливом? В США бензина хватит на 3-4 месяца, если все НПЗ закроются, а у нас? А ведь это не первый топливный кризис. Государство давно уже должно научиться разрешать такие вопросы, пока они не выросли в проблему. Ведь увеличение цены бензина по цепочке увеличит все перевозки и соответственно увеличит цены на все товары. Опять гиперинфляция...
19:58:08 23-06-2026
В Алтайском крае некуда уже сливаться все нефте хранилища переполнены. Бред какой-то от кагота.
10:22:21 24-06-2026
А в Бийске уже цены подняли на 3 рубля за 92 бензин. Цена теперь 71,85 руб. Это мы не ждем скачка?
10:23:44 25-06-2026
Для особо одаренных сообщу. Частные АЗС не могут оставить цены по прежним ценам, они просто сейчас будут закрываться и в принципе работают в минус. На бирже топливо купить невозможно, заводы скупают сами у себя обьемы и перепродают за огромные деньги. Для примера на сегодня с биржи летнего дизельного топлива 97 рублей литр. Так скажите товарищи, которые считают, что АЗС наживается на населении, каким образом продавать по 80 р/л при такой оптовой цене? А бензина на бирже вообще нет. Единственные, кто могут держать цену это Газпром и Роснефть, так как они производители.