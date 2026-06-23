Барнаульцы столкнулись с ограничениями продажи бензина
На заправке одной из сетей АЗС вообще не оказалось горючего некоторых маркировок
23 июня 2026, 11:10, ИА Амител
Барнаульцы сообщают, что на заправках города ввели ограничения на продажу горючего. Эти меры заметил и корреспондент amic.ru.
В одной из региональных сетей АЗС перестала действовать опция "сначала заправился, потом оплатил". Здесь вернулись к традиционному способу: оплатил — заправился. Также начало действовать ограничение "40 литров на легковой автомобиль".
Корреспондент amic.ru стал свидетелем ситуации, когда некоторые водители пытаются не только заправить автомобиль, но и набрать бензин про запас, привозя с собой по три-четыре большие канистры. И они сталкиваются с ограничением.
«Ограничения введены, чтобы не допустить ажиотажа и, как следствие, дефицита топлива», — пояснила кассир на заправке.
Жители города отмечают, что утром 23 июня на заправке на ул. Гоголя уже другой сети АЗС вообще не было горючего с маркировками АИ-95 и АИ-92.
11:19:01 23-06-2026
вчера еще это началось
11:24:51 23-06-2026
А как на триммер бензин теперь покупать? Вы там с дуба рухнули, алё на?
11:54:31 23-06-2026
Гость (11:24:51 23-06-2026) А как на триммер бензин теперь покупать? Вы там с дуба рухну... Косу из сарая доставай. И плуг на ослиной тяге
12:00:22 23-06-2026
Гость (11:24:51 23-06-2026) А как на триммер бензин теперь покупать? Вы там с дуба рухну... отсасывать с машины
12:50:39 23-06-2026
Гость (12:00:22 23-06-2026) отсасывать с машины...
В ваше предложение скоро внесут изменение "с машины - исключить. Остальное по тексту"
12:03:53 23-06-2026
Гость (11:24:51 23-06-2026) А как на триммер бензин теперь покупать? Вы там с дуба рухну... 4 литра на триммер наверное продадут. 20 вряд ли
12:27:30 23-06-2026
Гость (11:24:51 23-06-2026) А как на триммер бензин теперь покупать? Вы там с дуба рухну... Из бака отсасывай...
21:57:59 23-06-2026
Гость (11:24:51 23-06-2026) А как на триммер бензин теперь покупать? Вы там с дуба рухну... На триммер можно взять 10 литров, зачем брать 60?
11:28:51 23-06-2026
Всё идет по Плану...
12:08:44 23-06-2026
Гость (11:28:51 23-06-2026) Всё идет по Плану...... По одному из сценариев Плана
11:45:41 23-06-2026
Гость (11:24:51 23-06-2026) А как на триммер бензин теперь покупать? Вы там с дуба рухну... Купи триммер на аккумуляторе и будет тебе счастье без рухания с дуба...
12:04:46 23-06-2026
Нет бензина, нет проблем.
13:18:35 23-06-2026
Гость (12:04:46 23-06-2026) Нет бензина, нет проблем.... вельчик рулит)
12:05:57 23-06-2026
чтобы не допустить ажиотаж --- если сделать по 110 вряд ли очередь выстроится, даже если ограничений не будет. А если по 150 на АЗС наверное вообще будет пусто
12:55:11 23-06-2026
Гость (12:05:57 23-06-2026) чтобы не допустить ажиотаж --- если сделать по 110 вряд ли о...
Не помогает. Посмотрите, там где бенза нет и по 300-400 с рук сметают.
13:01:17 23-06-2026
Гость (12:55:11 23-06-2026) Не помогает. Посмотрите, там где бенза нет и по 300-400 ... А если по 800, будут сметать? С этих денег налог в бюджет пойдет бешенный
13:23:17 23-06-2026
Гость (12:05:57 23-06-2026) чтобы не допустить ажиотаж --- если сделать по 110 вряд ли о... "Передайте Ильичу - нам и 200 по плечу!"
14:28:50 23-06-2026
я пойду 20 сентября на выборы и проголосую.
если выборы не отменят.
14:51:57 23-06-2026
шутка за шуткой. (14:28:50 23-06-2026) я пойду 20 сентября на выборы и проголосую.если выборы н... Так все пойдут. Кто-то может прямо из очереди за бензином