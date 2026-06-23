Барнаульцы столкнулись с ограничениями продажи бензина

На заправке одной из сетей АЗС вообще не оказалось горючего некоторых маркировок

23 июня 2026, 11:10, ИА Амител

Человек с канистрой / Фото: создано в нейросети ChatGPT

Барнаульцы сообщают, что на заправках города ввели ограничения на продажу горючего. Эти меры заметил и корреспондент amic.ru.

В одной из региональных сетей АЗС перестала действовать опция "сначала заправился, потом оплатил". Здесь вернулись к традиционному способу: оплатил — заправился. Также начало действовать ограничение "40 литров на легковой автомобиль".

Корреспондент amic.ru стал свидетелем ситуации, когда некоторые водители пытаются не только заправить автомобиль, но и набрать бензин про запас, привозя с собой по три-четыре большие канистры. И они сталкиваются с ограничением.

«Ограничения введены, чтобы не допустить ажиотажа и, как следствие, дефицита топлива», — пояснила кассир на заправке.

Жители города отмечают, что утром 23 июня на заправке на ул. Гоголя уже другой сети АЗС вообще не было горючего с маркировками АИ-95 и АИ-92.