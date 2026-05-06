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На Алтае мотоциклист серьезно пострадал в ДТП с авто после пересечения сплошной

В результате столкновения мотоциклист получил множественные травмы

06 мая 2026, 22:09, ИА Амител

Место происшествия / Фото: МВД Республики Алтай
Место происшествия / Фото: МВД Республики Алтай

Поздним вечером 5 мая в Майминском районе произошло ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла. В результате аварии мотоциклист получил тяжелые травмы и был госпитализирован, сообщили в МВД Республики Алтай.

По данным полиции, столкновение произошло около 22:00 в селе Соузга. Установлено, что 65-летний местный житель, управлявший автомобилем "Тойота Королла", начал поворачивать налево в зоне действия сплошной линии разметки.

В этот момент с автомобилем столкнулся мотоцикл "Волф Мотолэнд", за рулем которого находился 33-летний мужчина. Как уточнили в ведомстве, водитель мотоцикла также нарушил правила дорожного движения — он совершал обгон по встречной полосе с пересечением сплошной линии.

В результате столкновения мотоциклист получил множественные травмы брюшной полости. Пострадавшего доставили в республиканскую больницу.

По факту аварии сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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ДТП мотоциклы Республика Алтай
       

Комментарии 2

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Гость

10:06:43 07-05-2026

Задолбали эти хрустики. Оно вот летит, убьется, а водителю потом сидеть из за этих недоумков двухколесных.

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Гость

10:35:46 07-05-2026

Хрустяра думал что только он один самый умный и может нарушать ПДД. Но в королле сидел его брат по сверхразуму. Итого хруст и коробочник вошли друг в друга в лучших европейских традициях. Хорошо что обычные люди не пострадали.

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