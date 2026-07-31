На обновление более 10 км дорог в двух районах Алтайского края выделили 435 млн рублей

В Алтайском крае продолжают обновлять трассу Новокалманка — Огни — Михайловка — Антоньевка — Петропавловское — Смоленское по нацпроекту "Инфраструктура для жизни"

31 июля 2026, 11:06, ИА Амител

Обновление дороги / Фото: Минтранс Алтайского края

В Алтайском крае продолжается ремонт трассы Новокалманка — Огни — Михайловка — Антоньевка — Петропавловское — Смоленское. В этом году работы ведутся в Усть-Калманском и Петропавловском районах, где обновят более 10 километров дороги, сообщили в региональном Минтрансе.

В Усть-Калманском районе специалисты Южного ДСУ ремонтируют участок, который начинается на въезде в село Новокалманка и проходит через центральную часть населенного пункта. Работы начались в 2025-м и завершатся в 2027 году. После окончания ремонта на всем шестикилометровом участке нанесут дорожную разметку и установят знаки. Общий объем финансирования объекта превышает 235 млн рублей.

В Петропавловском районе дорожники обновляют пятикилометровый участок трассы за селом Николаевка — с 84-го по 89-й километр. Специалисты Юго-Восточного ДСУ уже выполнили фрезерование старого покрытия, устроили основание из щебеночно-песчаной смеси и приступили к укладке нижнего слоя асфальтобетона. На эти работы направлено около 200 млн рублей. Объект является переходящим с прошлого года.