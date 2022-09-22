Гордость берёт. Барнаульский ресторан GOR'DOST номинирован на «Народный знак качества 2022»

Чем больше участников, тем выше конкуренция, а конкуренция — двигатель рынка. На премии «Народный знак качества», объявленной порталом amic.ru и радиостанцией Business FM Барнаул, конкуренция очень большая: в некоторых номинациях за первое место борются по 30, а то и по 50 компаний. И самая жаркая борьба будет, похоже, среди ресторанов.

В числе номинантов Beerland, In vino, «Аджика», «Бочкари», «Брют», «Винотека», «Горная аптека», «Живые души», «Заречье», «Иероглиф», «Кинза и мята», «Своя компания», «Среда», «Фо», «Центральная кофейня» и десятки других.

А также ресторан Gor`dost, где о своём номинировании узнали уже по факту. Да, такое возможно, ведь заявки на включение компании в конкурентную борьбу подают люди. Правила не запрещают номинировать кому угодно, даже сотрудникам самой компании. Но только лишь своими силами не победить. Народную премию получит именно тот, кого действительно любят клиенты (покупатели/посетители/учащиеся).

«Мы не номинировали сами себя. Видимо, это наши клиенты. И мы очень гордимся тем, что нас любят и считают лучшими. Очень важно, что выбирать будут именно люди. Вот это самая честная конкуренция», — прокомментировали amic.ru в Gor`dost.

А мы ещё раз напоминаем правила:

C 5 сентября по 9 октября любой житель Алтайского края может номинировать любую компанию на сайте народныйзнаккачества.рф. Только одна компания в одну номинацию. Но можно сделать свой выбор в каждой из номинаций. Это, например, «Торговая сеть», «Фастфуд», «Производитель продуктов питания», «Автосервис», «Стоматология», «Медицинская клиника» и много других (весь список тут). Затем мы сформируем шорт-лист из 10 компаний в каждой из номинаций. В него попадут те, по кому подали больше всего заявок (поэтому-то важно получить за себя голоса реальных клиентов, чем больше, тем лучше). С 17 октября запустим голосование, которое определит финалистов. Выбирать самого достойного из каждой десятки тоже будете именно вы. Для этого мы заведём на сайте народныйзнаккачества.рф дополнительную форму для голосования. Итоги подведём к середине ноября.

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Народный знак качества Тебе решать. Что за премия «Народный знак качества 2022» и как стать номинантом

У проекта «Народный знак качества 2022» много замечательных партнёров. Вот только некоторые из них:

Магазины низких цен «Светофор» — генеральный партнёр проекта. Здесь есть всё для комфортных и быстрых покупок. Всегда широкий ассортимент товаров первой необходимости с минимальной наценкой (напрямую от производителя, поэтому никакой переплаты за бренд). Сеть дискаунтеров «Светофор» — магазины для людей, которые хотят и умеют экономить время и бюджет.

«Дом.ру Бизнес» — официальный партнёр проекта. Это один из ведущих операторов связи в России на b2b рынке. Мощная инфраструктура «Дом.ру Бизнес» позволяет реализовывать проекты любых масштабов для самых разных отраслей и сфер бизнеса. Оператор предлагает не просто услуги связи (интернет, телефонию, корпоративные сети), а индивидуальные комплексные решения с множеством полезных опций для бизнеса — интернет с контент-фильтрацией и антивирусами, защищённые от DDos-атак VPN-сети, облачную телефонию и видеонаблюдение с сервисами аналитики, Wi-Fi с дополнительными маркетинговыми инструментами.

Группа компаний «Алгоритм» — официальный партнёр проекта. Это один из ведущих лидеров строительной отрасли города и крупнейших застройщиков Алтайского края.

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