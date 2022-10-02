SoundCloud заблокировали в России

Роскомнадзор заблокировал на территории РФ сайт музыкальной стриминговой платформы SoundCloud.

Поводом для этого стало соответствующее требование Генпрокуратуры от 22 сентября.

Ведомство считает, что сервис нарушил статью 15.3 закона «Об информации», которая регламентирует ограничение доступа к информации с призывами к массовым беспорядкам, участию в несанкционированных акциях, экстремизму, а также блокировку недостоверной общественно значимой информации.

Конкретная причина блокировки при этом неизвестна. Сайт сервиса уже недоступен у всех российских провайдеров, однако мобильное приложение ещё работает.

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