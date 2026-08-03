Только 20% продолжительности нашей жизни зависят от качества здравоохранения

03 августа 2026, 10:15, ИА Амител

Пожилой мужчина / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Продолжительность жизни человека в большей степени зависит не от уровня медицинской помощи, а от образа жизни и отношения к собственному здоровью. Об этом РИА Новости рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Только 20% продолжительности нашей жизни зависят от качества здравоохранения, а 80% — от того, как мы с вами относимся к своему здоровью. Вредные привычки, такие как алкоголь и курение, отнимают годы жизни, вейпы сейчас убивают население на планете», — сказал Онищенко.

По словам академика, важную роль также играет уровень физической активности. Он отметил, что многие люди все чаще предпочитают проводить время с гаджетами вместо прогулок и других видов активного отдыха.

Как считает Онищенко, малоподвижный образ жизни может негативно сказаться на здоровье и сократить продолжительность жизни.