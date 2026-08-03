Названы главные факторы, влияющие на продолжительность жизни
Только 20% продолжительности нашей жизни зависят от качества здравоохранения
03 августа 2026, 10:15, ИА Амител
Продолжительность жизни человека в большей степени зависит не от уровня медицинской помощи, а от образа жизни и отношения к собственному здоровью. Об этом РИА Новости рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
«Только 20% продолжительности нашей жизни зависят от качества здравоохранения, а 80% — от того, как мы с вами относимся к своему здоровью. Вредные привычки, такие как алкоголь и курение, отнимают годы жизни, вейпы сейчас убивают население на планете», — сказал Онищенко.
По словам академика, важную роль также играет уровень физической активности. Он отметил, что многие люди все чаще предпочитают проводить время с гаджетами вместо прогулок и других видов активного отдыха.
Как считает Онищенко, малоподвижный образ жизни может негативно сказаться на здоровье и сократить продолжительность жизни.
10:23:00 03-08-2026
Интересно, что или кто мешает взять и запретить эти вэйпы?
Разговоров уже несколько лет, видимо западные партнёры палки в колеса суют, чтобы истребить наше население
10:34:10 03-08-2026
Получается правильно делают что врезают и сокращают его! Все хорошо ненужный пережиток , 80% зависит от вас. Только что-то у всех знакомых истории как раз в эти 20% попадают и не всегда с благополучным итогом.
10:43:47 03-08-2026
Гость (10:34:10 03-08-2026) Получается правильно делают что врезают и сокращают его! Все... Закон 80/20 (принцип Парето) — это правило, которое говорит, что 20% вложенных сил дают 80% результата, а остальные 80% сил — лишь 20%.
Где это работает
В бизнесе: 20% клиентов дают 80% денег.
В делах: 20% задач приносят 80% пользы.
В жизни: 20% вещей в шкафу вы носите 80% времени
01:53:48 04-08-2026
Мусик (10:43:47 03-08-2026) Закон 80/20 (принцип Парето) — это правило, которое говорит,... Согласен , надо расформировывать эти пережитки прошлого. Просто следить за собой , питаться качественно и больше отдыхать ! И вот они 80% вы гений
10:48:08 03-08-2026
Про вэйпы 5 год говорильня идет, а наши доблестные депутаты в упор проблему не видят, так же как и с "Максимкой" сколько людей потравили, на уровне государства идет уничтожение населения!!!
10:49:25 03-08-2026
Ну отчасти он прав. Надеяться нужно только на себя, и самому беречь и укреплять свое здоровье, а не по врачам бегать проверяться. Хотя... по врачам бегать - это тоже активный образ жизни😉
11:30:54 03-08-2026
Гость (10:49:25 03-08-2026) Ну отчасти он прав. Надеяться нужно только на себя, и самому... не льстите себе.
когда вы бегаете по поликлинике - вы пассив, а медики актив.
11:33:48 03-08-2026
Эти речи к тому, что бы мы совсем к врачам не обращались? Что бы не надоедали занятым людям готовить отчёты о том, как у нас все отлично!
16:20:23 03-08-2026
Гость (11:33:48 03-08-2026) Эти речи к тому, что бы мы совсем к врачам не обращались? Чт... Я, десять лет к врачам не нагой, ни одной тублетки в рот, зато ежедневно трачу два часа, жизнь пенсионера позволяет, на то, что подарил нам Бог, для долгой безболезненной жизни.