У молодежи все чаще находят гипертонию, диабет и проблемы с суставами

21 июля 2026, 23:00, ИА Амител

Прием у врача / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

На пресс-конференции в российской столице академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко отметил тревожную тенденцию: диабет второго типа, деменция и болезни опорно-двигательного аппарата стали все чаще встречаться у молодежи. Его слова передает РИА Новости.

«Диабет второго типа раньше часто ассоциировался с людьми старше 40 лет, сейчас этот возраст снижается. За 30 лет заболеваемость раком молодых людей до 50 лет выросла на 24%. Тут играет роль ранняя диагностика: чем раньше выявляют, тем больше шансов излечить», — пояснил он.

Онищенко обратил внимание на то, что нейродегенеративные болезни, такие как болезнь Альцгеймера и деменция, теперь затрагивают не только пожилых людей. Даже среди пациентов моложе 50 лет фиксируются случаи деменции.

Кроме того, академик рассказал об увеличении числа случаев снижения плотности костной ткани у молодых людей, что приводит к их повышенной хрупкости. Среди заболеваний опорно-двигательного аппарата у молодежи также возросло количество случаев остеохондроза и артрита.

Эти изменения связаны с образом жизни. Недостаток физической активности, нерациональное питание, курение, злоупотребление алкоголем, хронический стресс, недостаточный сон, дефицит витаминов и минералов, а также неблагоприятная экологическая обстановка способствуют "омоложению" заболеваний", считает Онищенко.

Для предупреждения этих проблем академик рекомендовал сбалансированное питание, регулярные физические упражнения, контроль веса, отказ от вредных привычек и своевременное прохождение медицинских обследований. Он подчеркнул, что эти привычки должны стать неотъемлемой частью здорового образа жизни.