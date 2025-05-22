Не нужно проходить всех врачей подряд, важно выявить те заболевания, которые приводят к преждевременной смерти

22 мая 2025, 12:12, ИА Амител

Диспансеризация / Фото: vk.com/denisov_gp14

Приоритетная задача диспансеризации – обнаружить болезни на ранних стадиях. Об этом напомнил руководитель консультативно-диагностической поликлиники № 14 Дмитрий Денисов на своей странице во "ВКонтакте".

Необходимость ответить на самые острые вопросы по поводу прохождения обследования возникла после недавнего поста Денисова в соцсети, когда часть пациентов высказались в негативном ключе о диспансеризации. В частности, некоторые заявили, что прохождение врачей необходимо "для отчета".

"Диспансеризация – это не прохождение всех врачей подряд. Она, прежде всего, направлена на выявление тех заболеваний, которые являются основной причиной преждевременной смертности. Речь идет о раке, болезнях системы кровообращения, сахарном диабете, бронхолегочных заболеваниях. Приоритетная задача диспансеризации – обнаружить эти болезни на ранних стадиях и передать пациента на учет к терапевту, узкому специалисту", – пояснил главврач поликлиники.

Поэтому, подчеркнул Денисов, когда человек жалуется на состояние здоровья и просит записать его к врачу, абсолютно правильно, что ему предлагают диспансеризацию. Так как вначале нужно и важно исключить серьезные заболевания.

После этого пациента могут направить вновь к участковому терапевту для определения тактики лечения или дальнейшей диагностики. К примеру, боль в спине не является показателем для второго этапа диспансеризации.

"Диспансеризация – это, прежде всего, флюорография, маммография, тщательный осмотр на протяжении примерно тридцати минут в смотровом кабинете. А еще первый этап включает в себя взятие мазка на онкоцитологию, прием у врача-уролога и акушера-гинеколога (в рамках оценки репродуктивного здоровья), консультацию врачи по медицинской профилактике. И, наконец, насчет вопросов по флюорографии. Напомню, это абсолютно плановое исследование", – добавил Денисов.

"Срочная флюорография", указал главврач поликлиники, бывает только в одном случае: когда во время осмотра возникло подозрение на пневмонию, туберкулез.

Ранее глава регионального Минздрава Дмитрий Попов объяснил, нужна ли в Алтайском крае обязательная диспансеризация.