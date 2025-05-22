Не для отчета. Главврач крупнейшей на Алтае поликлиники объяснил важность диспансеризации
Не нужно проходить всех врачей подряд, важно выявить те заболевания, которые приводят к преждевременной смерти
22 мая 2025, 12:12, ИА Амител
Приоритетная задача диспансеризации – обнаружить болезни на ранних стадиях. Об этом напомнил руководитель консультативно-диагностической поликлиники № 14 Дмитрий Денисов на своей странице во "ВКонтакте".
Необходимость ответить на самые острые вопросы по поводу прохождения обследования возникла после недавнего поста Денисова в соцсети, когда часть пациентов высказались в негативном ключе о диспансеризации. В частности, некоторые заявили, что прохождение врачей необходимо "для отчета".
"Диспансеризация – это не прохождение всех врачей подряд. Она, прежде всего, направлена на выявление тех заболеваний, которые являются основной причиной преждевременной смертности. Речь идет о раке, болезнях системы кровообращения, сахарном диабете, бронхолегочных заболеваниях. Приоритетная задача диспансеризации – обнаружить эти болезни на ранних стадиях и передать пациента на учет к терапевту, узкому специалисту", – пояснил главврач поликлиники.
Поэтому, подчеркнул Денисов, когда человек жалуется на состояние здоровья и просит записать его к врачу, абсолютно правильно, что ему предлагают диспансеризацию. Так как вначале нужно и важно исключить серьезные заболевания.
После этого пациента могут направить вновь к участковому терапевту для определения тактики лечения или дальнейшей диагностики. К примеру, боль в спине не является показателем для второго этапа диспансеризации.
"Диспансеризация – это, прежде всего, флюорография, маммография, тщательный осмотр на протяжении примерно тридцати минут в смотровом кабинете. А еще первый этап включает в себя взятие мазка на онкоцитологию, прием у врача-уролога и акушера-гинеколога (в рамках оценки репродуктивного здоровья), консультацию врачи по медицинской профилактике. И, наконец, насчет вопросов по флюорографии. Напомню, это абсолютно плановое исследование", – добавил Денисов.
"Срочная флюорография", указал главврач поликлиники, бывает только в одном случае: когда во время осмотра возникло подозрение на пневмонию, туберкулез.
Ранее глава регионального Минздрава Дмитрий Попов объяснил, нужна ли в Алтайском крае обязательная диспансеризация.
12:15:22 22-05-2025
ну вы выявили и отчитались, а мы узнали - дальше что?
12:22:34 22-05-2025
На приём то не попасть, полностью обследоваться тоже никак.
04:55:40 23-05-2025
Гость (12:22:34 22-05-2025) На приём то не попасть, полностью обследоваться тоже никак.... В поликлиниках городских и районных существуют ОТДЕЛЕНИЯ диспансеризации. Там прохождение очень быстрое(сразу в один день ) и предварительно записываться не нужно!
12:27:04 22-05-2025
А пусть этот руководитель расскажет, почему в его 14-ой поликлинике человеку с переломом ноги невозможно попасть на повторный прием к травматологу после посещения травмпункта в этой же поликлинике, не записывают на нужную дату, талонов нет, как больничный продлять ? Говорят приходи, дадим тебе нулевой талон и сиди жди весь день, может быть и примут, а может и нет. Замечательная организация работы. Может хотя бы в своей клинике бы порядок навел, чем тут ахинею про диспансеризацию нести, если ты даже элементарного обеспечить не можешь ?
14:29:21 22-05-2025
Гость (12:27:04 22-05-2025) А пусть этот руководитель расскажет, почему в его 14-ой пол... Дак, за деньги и время, и талоны сразу находятся.
14:34:53 22-05-2025
Гость (12:27:04 22-05-2025) А пусть этот руководитель расскажет, почему в его 14-ой пол... Изобретателю нулевого талона нужно выдавать нулевую зарплату.
Хотя лично я еще бы от себя добавил за издевательства.
12:33:06 22-05-2025
лишь бы освоить деньги за диспансеризацию. Одно только название, а обследований с гулькин нос
12:48:47 22-05-2025
гость (12:33:06 22-05-2025) лишь бы освоить деньги за диспансеризацию. Одно только назва...
Ты хотя бы это пройди, всё польза будет
04:58:17 23-05-2025
гость (12:33:06 22-05-2025) лишь бы освоить деньги за диспансеризацию. Одно только назва... Обследования проводятся самые основные и они уже могут показать проблемы в организме. Дальше врач терапевт отправит к специалистам узкого профиля.
12:52:13 22-05-2025
Маленький лайфхак для посетителей поликлиник, как попасть к врачу.
Просыпаетесь где-нибудь в 6:40, открываете Госуслуги и каждую наносекунду обновляете список доступных талонов по своей поликлинике где-нибудь до полвосьмого, если не удалось выцепить нужный талон.
Да, это дурдом, зато не надо рано утром самому переться и в очереди стоять.
13:35:25 22-05-2025
Гость (12:52:13 22-05-2025) Маленький лайфхак для посетителей поликлиник, как попасть к ... хоть заобновляйся, если врача какой-либо специальности нет
21:12:45 22-05-2025
Гость (12:52:13 22-05-2025) Маленький лайфхак для посетителей поликлиник, как попасть к ... Еще звоните в регистратуру. На запись к врачам через Госуслуги дают меньше половины приемного времени. Не понятно почему. Программисты не могут решить простой вопрос, исключить запись двух-трех человек на одно время?
12:52:39 22-05-2025
А как потом к терапевту попасть? На такси приехать к поликлинике к 6 утра?
13:00:55 22-05-2025
"Диспансеризация – это не прохождение всех врачей подряд..."
😁
"Русская рулетка " - угадай-не угадай, к какому врачу тебе надо.
13:23:45 22-05-2025
Кхм... (13:00:55 22-05-2025) "Диспансеризация – это не прохождение всех врачей подряд..."...
Тебе терапевт после твоих жалоб направление даст к нужному врачу. Не надо ничего "угадывать".
15:04:19 22-05-2025
Гость (13:23:45 22-05-2025) Тебе терапевт после твоих жалоб направление даст к нужно... У вас от сидячей работы в интернете что болит? Попа или глазки? Или ручки? Или головка? Терапевт за 15 минут должен угадать?
15:25:53 22-05-2025
Гость (13:23:45 22-05-2025) Тебе терапевт после твоих жалоб направление даст к нужно... К терапевту за две недели вперёд запись. Или жди или платно иди.
13:13:15 22-05-2025
Когда Диме надо было в Думу попасть, так он всем помогал, кто к нему через соцсети записывался. А сейчас всё можно и поборзеть. Это я так, к предыдущему посту про талоны.
Урологов нагнал-то. Только толку. Ничего не смотрят, особо не разговаривают.
13:16:39 22-05-2025
к преждевременной смерти приводят все заболевания.
адам жил 930 лет, елиф чё.
значит ?
15:05:28 22-05-2025
Musik (13:16:39 22-05-2025) к преждевременной смерти приводят все заболевания.адам ж... Значит, в библии немного припипикивают.
13:25:35 22-05-2025
А Musik может и до вечера не дотянуть...
13:34:59 22-05-2025
Министр здравоохранения сказал слово про диспансеризацию-и эти поддакивают...
13:37:07 22-05-2025
Расскажу мой опыт диспансеризации. Несколько лет подряд по звонку из поликлиники с. Шипуново проходил диспансеризацию. Результаты анализов не показывали, но врач говорила, что всё в порядке. Два года назад проходили медкомиссию на работе, врачи приезжали из Барнаула. Выявили высокие тромбоциты и рекомендовали обратиться в районную поликлинику. В поликлинике подняли результаты анализов по диспансеризации и сказали, что тромбоциты у меня высокие уже четыре года. Почему говорили, что всё в порядке? И вот два года гоняю по больницам Барнаула и платно и бесплатно, не могут определить причину. И зачем нужна диспансеризация?
16:17:41 22-05-2025
Гость (13:37:07 22-05-2025) Расскажу мой опыт диспансеризации. Несколько лет подряд по з... Мужик хреново это. Тромбоз может быть...
17:31:30 22-05-2025
Гость (16:17:41 22-05-2025) Мужик хреново это. Тромбоз может быть... ... Таблетки выписали, а причину найти не могут
13:55:20 22-05-2025
А где УЗИ и кардиолог с кардиограммой?
14:15:47 22-05-2025
- Доктор, я болен.
- Ну так выздоравливайте.
-Спасибо доктор.
15:17:35 22-05-2025
Ужас во что превратили специальность терапевта в современных поликлиниках.
16:33:55 22-05-2025
врач (15:17:35 22-05-2025) Ужас во что превратили специальность терапевта в современных... В 9 нет гастроэнтеролога. Юный терапевт уже 2 месяца ищет у меня что болит.. хоть в платную иди.
20:01:54 22-05-2025
Гость (16:33:55 22-05-2025) В 9 нет гастроэнтеролога. Юный терапевт уже 2 месяца ищет у ... А в платной найдут что ли? Все те же процедуры только очень очень вежливо что бы ты добровольно отдал денюжку
11:39:37 23-05-2025
Гость (16:33:55 22-05-2025) В 9 нет гастроэнтеролога. Юный терапевт уже 2 месяца ищет у ... ой, про юных терапевтов вообще хохма
Долго не проходил кашель. После осмотра и расспросов, открыл гугл и при мне начал по симптомам в сети искать...
Батенька, мы и сами так могем. И ноги моей больше в вашей поликлинике на никитина не будет
16:45:12 22-05-2025
врач (15:17:35 22-05-2025) Ужас во что превратили специальность терапевта в современных... ужас- это современные выпускники мед вузов, которые даже анализы читать не умеют. хотя... в нашей поликлинике никто это делать не умеет.
18:03:23 22-05-2025
Элен без ребят (16:45:12 22-05-2025) ужас- это современные выпускники мед вузов, которые даже ан... Сдай анализы и в интернете найди, что какой параметр значит, какая норма. Выпускники медвузов тоже так делают, только не все они умеют пользоваться информацией)))
19:59:36 22-05-2025
Элен без ребят (16:45:12 22-05-2025) ужас- это современные выпускники мед вузов, которые даже ан... ну расскажи им как надо
15:46:57 22-05-2025
Здоровых людей практически нет, стоит только пройти "диспансеризацию" и узнаешь о себе много удивительного... а оно надо ? Оставшуюся жизнь, жить на лекарствах...
16:26:58 22-05-2025
К врачам огромные очереди и талонов нет.
Лучше бы этих диспанцеризационных врачей направили на реальное лечение населения.
16:42:01 22-05-2025
только сегодня проходила сие чудо медицины. значит так, первое- это прием фельдшера, которая даже кровяное давление не измерила, но измерила внутриглазное давление и дала направление на анализ крови и талон к терапевту и акушерке (даже не к врачу- гинекологу!) ЭТО ВСЕ. пс. флюрку я прошла недавно и ЭКГ тоже.
21:26:38 22-05-2025
Недавно главврач поликлиники №14 в СМИ рекламировал диспансеризацию за ОДИН час. Кто пробовал?
21:32:29 22-05-2025
Нам такой "футбол" не нужен. Исключите приписки диспансеризации, она должна быть записана в медкарте пациента.