"Вопрос актуальный". Попов о том, нужна ли в Алтайском крае обязательная диспансеризация
Федеральное правительство постоянно ищет способы сделать медобследования более эффективными, говорит министр здравоохранения региона
14 мая 2025, 13:00, ИА Амител
Введение обязательной диспансеризации могло бы положительно сказаться на здоровье населения Алтайского края. Такое мнение высказал глава регионального Минздрава Дмитрий Попов, отвечая на один из вопросов в ходе интернет-форума. Тем не менее даже при нынешнем порядке регулярное прохождение медобследований должно быть долгом каждого человека, убежден министр.
Изменения возможны
Сейчас диспансеризация носит "пригласительный" характер, напомнил Попов. Плюс этой системы он видит в том, что человек может сам выбрать удобное для себя время, чтобы прийти на осмотр. Но на первом месте, по его мнению, должна стоять эффективность: большой охват и хорошая выявляемость.
"Это (обязательная диспансеризация. – Прим. ред.) могло бы положительно сказаться на здоровье населения в целом. Ежегодно правительство России и Минздрав РФ рассматривают и внедряют различные варианты улучшения программы диспансеризации. Возможно, в будущем будут предложены новые инициативы, которые сделают программу еще эффективнее и доступнее для жителей", – отметил Попов.По его словам, это в интересах самих жителей Алтайского края: регулярные медосмотры помогают выявить серьезные заболевания в зародыше и вылечить их, пока это несложно.
Можно пройти за день
Министр также напомнил, что с 2025 года в Алтайском крае начали реализовывать проект "Диспансеризация за один день".
"Наша задача – в 2025 году для медорганизаций с полным набором необходимого оборудования проводить диспансеризацию в один визит. Для больниц с недостающим оборудованием, в первую очередь речь идет о маммографах, – в два визита. Мы хотим добиться лояльности пациентов и увеличения выявляемости заболеваний, патологических состояний и факторов риска за счет выстраивания работы профилактических отделений и движения пациентов по потоку", – объяснил глава регионального Минздрава.Попов пояснил, что в рамках одного визита пациент должен пройти весь первый этап диспансеризации. Если в ходе него врачи выявят подозрения, человека отправят на второй этап, который включает в себя дополнительные обследования и консультации узких специалистов. Но и углубленная диспансеризация должна проходить в максимально короткие сроки, считает министр.
По его словам, за четыре месяца 2025 года на второй этап диспансеризации направили более 105 тысяч человек – 37% от общего числа осмотренных.
Региональный проект "Диспансеризация за день" уже успешно работает во многих медучреждениях, ранее рассказывала amic.ru главврач барнаульской поликлиники № 1 Елена Азарова. Она объяснила, что в их поликлинике есть возможность выстроить маршрут пациента таким образом, чтобы он прошел всех врачей за минимальное количество времени.
13:05:49 14-05-2025
Диспансеризация обязательно нужна.
Ранняя диагностика, экономия средств государства.
Ещё бы мигрантов на границе фильтровали в лагерях и больных разворачивали.
13:17:42 14-05-2025
Как им не надоело врать? Врачи повсеместно записываются на прием к другим врачам, чтобы не работать. Массово договариваются, чтобы не принимать пациентов и уходить с работы раньше или не приходить на нее вообще и получать зарплату от государства. В министерстве это все знают и помалкивают. Врачи ноют, что платят мало. А за что платить-то? Только врачи скорой помощи и могут какую-то помощь оказать, да врачи в больнице. А врачи в поликлиниках это паразиты государства. Их поголовно нужно судить, за то что они творят.
13:30:16 14-05-2025
Гость (13:17:42 14-05-2025) Как им не надоело врать? Врачи повсеместно записываются на п...
Прими таблеточку успокоительную
16:19:59 14-05-2025
Гость (13:30:16 14-05-2025) Прими таблеточку успокоительную... Вам на диспансеризации прописали, что теперь всем советуете? Помогает?
13:40:09 14-05-2025
Гость (13:17:42 14-05-2025) Как им не надоело врать? Врачи повсеместно записываются на п... Это точно что паразиты
13:35:04 14-05-2025
В прошлом году проходила диспансеризацию. Могу сказать, что это обследование проводится для галочки. Из анализов взяли кровь и сделали кардиограмму. Всё! При этом пожаловалась на некоторые проблемы со здоровьем, мне ответили, что узких специалистов нет. Поэтому, просто в пустую потраченное время.
13:51:07 14-05-2025
в 9 взрослой пишут вес\рост\давление со слов.... устали видимо уже от клиентов
13:55:49 14-05-2025
Судя по выписке из Госуслуг, я в 3 поликлинике проходил диспансеризацию осенью прошлого года. Очень удобный сервис, даже ходить никуда не пришлось, сами все сделали удаленно телепатически. Интересно бы результаты глянуть.
14:37:56 14-05-2025
Гость (13:55:49 14-05-2025) Судя по выписке из Госуслуг, я в 3 поликлинике проходил дисп... так-то да, но только вот из ТФОМСа за Вашу "диспансеризацию" поликлиника и врач получили денюжку, которую не заработали... ну и галочку для статистики...
у меня так было дважды, написал в прокуратуру. через день участковый позвонил на мобилу и слезно объяснял, что "произошла чудовищная ошибка"....
15:05:13 14-05-2025
Гость (14:37:56 14-05-2025) через день участковый позвонил на мобилу и слезно объяснял, что "произошла чудовищная ошибка" ага, повсеместные ошибки...
16:22:42 14-05-2025
Гость (14:37:56 14-05-2025) так-то да, но только вот из ТФОМСа за Вашу "диспансеризацию"... Зачем врачам работать, принимать пациентов? Напечатали липовых "историй диспансеризации" и получили деньги. Больные здесь явно лишнее звено.
18:11:45 14-05-2025
Гость (16:22:42 14-05-2025) Зачем врачам работать, принимать пациентов? Напечатали липо... ...а потом другие врачи, глядя на результаты обследований и найденных заболеваний, начинают их лечить.
Мне как-то даже при очном посещении врача такой чуши написали, жалобы и болезни, которых нет. Предполагаю, скопировали из истории посещения врача другого пациента. Хорошо что заметил. А так бы потом другие смотрели на это и назначали неправильное лечение.
22:34:34 14-05-2025
Гость (13:55:49 14-05-2025) Судя по выписке из Госуслуг, я в 3 поликлинике проходил дисп... в медицинскую страховую кампанию телегу отправь...
14:13:06 14-05-2025
ну вот жрет у вас машина масло, литрами, приехали вы на сто.
там погазовали, замерили компрессию, даже головку сняли и говорят: нужна или капиталка или контрактник.
у вас ни на первое ни на второе денег нет.
легче вам от этой консультации будет?)))
вот тут также
14:30:06 14-05-2025
Гость (14:13:06 14-05-2025) ну вот жрет у вас машина масло, литрами, приехали вы на сто.... вывод - продавать срочно лоху.
15:51:43 14-05-2025
Гость (14:13:06 14-05-2025) ну вот жрет у вас машина масло, литрами, приехали вы на сто....
По ОМСу делают гораздо больше лечения, чем можно было бы подумать
16:12:45 14-05-2025
Гость (14:13:06 14-05-2025) ну вот жрет у вас машина масло, литрами, приехали вы на сто.... если вы про человеческое здоровье то да
если такое выкатили тут надо начинать ударяться в загул и во все тяжкие - напоследок
16:20:04 14-05-2025
Гость (14:13:06 14-05-2025) ну вот жрет у вас машина масло, литрами, приехали вы на сто.... Кстати, где контрактный дизель 2С в Барнауле поставить можно с гарантией?
14:14:44 14-05-2025
Я вот, например, не готов убить пару-тройку дней на стояние в очередях в полуклинике.
Хотите диспансеризацию? Кладите человека в стационар, чтобы обследования провести. Остальное - "поезд здоровья", где тебе давление померяют.
16:03:52 14-05-2025
Минздраву необходимо срочно исправить "ошибки" приписки диспансеризации без ее проведения. Это уголовное дело, почему не работает прокуратура?