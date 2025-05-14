Федеральное правительство постоянно ищет способы сделать медобследования более эффективными, говорит министр здравоохранения региона

14 мая 2025, 13:00, ИА Амител

Прохождение диспансеризации / Фото: amic.ru

Введение обязательной диспансеризации могло бы положительно сказаться на здоровье населения Алтайского края. Такое мнение высказал глава регионального Минздрава Дмитрий Попов, отвечая на один из вопросов в ходе интернет-форума. Тем не менее даже при нынешнем порядке регулярное прохождение медобследований должно быть долгом каждого человека, убежден министр.

Изменения возможны

Сейчас диспансеризация носит "пригласительный" характер, напомнил Попов. Плюс этой системы он видит в том, что человек может сам выбрать удобное для себя время, чтобы прийти на осмотр. Но на первом месте, по его мнению, должна стоять эффективность: большой охват и хорошая выявляемость.

"Это (обязательная диспансеризация. – Прим. ред.) могло бы положительно сказаться на здоровье населения в целом. Ежегодно правительство России и Минздрав РФ рассматривают и внедряют различные варианты улучшения программы диспансеризации. Возможно, в будущем будут предложены новые инициативы, которые сделают программу еще эффективнее и доступнее для жителей", – отметил Попов.По его словам, это в интересах самих жителей Алтайского края: регулярные медосмотры помогают выявить серьезные заболевания в зародыше и вылечить их, пока это несложно.

Можно пройти за день

Министр также напомнил, что с 2025 года в Алтайском крае начали реализовывать проект "Диспансеризация за один день".

"Наша задача – в 2025 году для медорганизаций с полным набором необходимого оборудования проводить диспансеризацию в один визит. Для больниц с недостающим оборудованием, в первую очередь речь идет о маммографах, – в два визита. Мы хотим добиться лояльности пациентов и увеличения выявляемости заболеваний, патологических состояний и факторов риска за счет выстраивания работы профилактических отделений и движения пациентов по потоку", – объяснил глава регионального Минздрава.Попов пояснил, что в рамках одного визита пациент должен пройти весь первый этап диспансеризации. Если в ходе него врачи выявят подозрения, человека отправят на второй этап, который включает в себя дополнительные обследования и консультации узких специалистов. Но и углубленная диспансеризация должна проходить в максимально короткие сроки, считает министр.

По его словам, за четыре месяца 2025 года на второй этап диспансеризации направили более 105 тысяч человек – 37% от общего числа осмотренных.

Региональный проект "Диспансеризация за день" уже успешно работает во многих медучреждениях, ранее рассказывала amic.ru главврач барнаульской поликлиники № 1 Елена Азарова. Она объяснила, что в их поликлинике есть возможность выстроить маршрут пациента таким образом, чтобы он прошел всех врачей за минимальное количество времени.