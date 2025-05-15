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Мешают стереотипы. Мужчины на Алтае не спешат проверять свое репродуктивное здоровье

На обычную диспансеризацию мужское население тоже приходит реже женского, рассказал министр здравоохранения края Дмитрий Попов

15 мая 2025, 07:15, ИА Амител

Заполнение анкеты во время диспансеризации / Фото: amic.ru
Заполнение анкеты во время диспансеризации / Фото: amic.ru

Проблема низкой явки мужчин на диспансеризацию репродуктивного здоровья, которую ввели в Алтайском крае в прошлом году, сохраняется. Об этом в ходе интернет-форума рассказал глава регионального Минздрава Дмитрий Попов.

По-прежнему боятся

Всего за первые четыре месяца 2025 года диспансеризацию репродуктивного здоровья прошли 56,5 тысячи человек, рассказал Попов. Показатель не очень высокий: по итогам года общий охват должен превысить 300 тысяч человек.

Определенная положительная динамика в отношении мужчин есть, но пока она недостаточная, сообщил министр.

"Однако проблема низкой явки мужчин на обследования сохраняется. Мужчины менее активно идут и на обычную диспансеризацию. Например, по итогам четырех месяцев доля мужчин среди общего количества, прошедших первый этап диспансеризации и профосмотры, составила 38,9%", – объяснил глава Минздрава.

Убедить получается не всех

Дмитрий Попов напомнил, что проверку репродуктивного здоровья включили в программу диспансеризации лишь в 2024 году. Формат добровольный – человеку, который пришел на стандартный осмотр, предлагают пройти еще и ряд углубленных исследований, связанных с сексуальным здоровьем.

В конце прошлого года врачи рассказывали: многие мужчины просто сбегают прямо с приема.По словам министра, в поликлиниках региона проводится большая разъяснительная работа: пациентов стараются убедить, что проверка репродуктивного здоровья – вещь важная и необходимая. Но работает это далеко не на всех.

"Тем не менее, по данным на 2025 год, мужское население все еще отказывается от прохождения таких обследований гораздо чаще, чем женщины. Это связано с традиционными стереотипами о мужественности, а также частично с нежеланием обращаться к врачу по подобным вопросам", – пояснил Дмитрий Попов.Напомним, недавно главный врач барнаульской поликлиники № 1 Елена Азарова также подтверждала, что мужчины приходят на медобследования реже, чем женщины. Но при этом в последний год наметилась интересная тенденция: жительницы региона все чаще приходят на диспансеризацию вместе со своими мужьями. Это очень хорошая практика, убеждена главврач.

Прохождение диспансеризации / Фото: amic.ru

"Вопрос актуальный". Попов о том, нужна ли в Алтайском крае обязательная диспансеризация

Федеральное правительство постоянно ищет способы сделать медобследования более эффективными, говорит министр здравоохранения региона
НОВОСТИОбщество
Алтайский край Здоровье медицина здравоохранение

Комментарии 6

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Джентельмен

08:00:35 15-05-2025

Ну что он рассказывает, чтобы к андрологу записаться надо 2 месяца ждать и анализы, время ожидания просто дикое. а прием длится 5 минут. и итог пусть жена пройдет обследование, у вас все нормально пробуйте. пусть сам министр попов придет в 3 больницу и сам пройдет, умник блин

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Гость

08:17:01 15-05-2025

Да что вы говорите вообще! Может мужчины края знают в каком состоянии тн бесплатная урология...

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Гость

09:00:56 15-05-2025

Диспансеризация - это способ заработать

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Musik

09:29:25 15-05-2025

а я думал там надо поллитра семенной жидкости на анализы сдавать...

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Гость

11:50:45 15-05-2025

Прям сказки рассказывает наш министр. Муж в апреле проходил диспансеризацию в БСМП № 2. Про репродуктивное здоровье никто словом не обмолвился, только анкету дали заполнить и все) Наверное, этого сейчас достаточно для выявления каких-то заболеваний/патологий)

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Гость

13:58:15 15-05-2025

Гость (11:50:45 15-05-2025) Прям сказки рассказывает наш министр. Муж в апреле проходил ... вы глупая. эти показатели и укажут на его фертильность. а генетика уж сами посетите чтоб инвалидов не рожать. и скрининги ВСЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ и особенно ДО 14 недель их там 3

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