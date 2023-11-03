Небольшой снег. О погоде в Алтайском крае днем 3 ноября
Местами в регионе похолодает до -7 градусов
03 ноября 2023, 06:01, ИА Амител
Фото: unsplash.com
От -2 до -7 градусов ожидается в Алтайском крае 3 ноября. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.
День пройдет преимущественно без осадков, по востоку местами небольшой снег. На дорогах местами сильная гололедица. Ветер северный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.
В Барнауле ожидается от -5 до -7 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах местами сильная гололедица. Ветер северный, 4-9 м/с.
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