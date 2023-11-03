Небольшой снег. О погоде в Алтайском крае днем 3 ноября

Местами в регионе похолодает до -7 градусов

03 ноября 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

От -2 до -7 градусов ожидается в Алтайском крае 3 ноября. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

День пройдет преимущественно без осадков, по востоку местами небольшой снег. На дорогах местами сильная гололедица. Ветер северный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле ожидается от -5 до -7 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах местами сильная гололедица. Ветер северный, 4-9 м/с.