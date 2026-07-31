Заявление можно подать онлайн или при личном визите, а деньги поступят на счет уже через пару недель

31 июля 2026, 12:50, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Семьи, у которых после использования материнского капитала по основным направлениям остается не более 10 тысяч рублей, могут получить эту сумму в виде единовременной выплаты, сообщил RT член Общественной палаты Российской Федерации Евгений Машаров.

«Выплата назначается в заявительном порядке, срок рассмотрения заявления — в течение пяти рабочих дней. Денежные средства будут зачислены на банковский счет, указанный в заявлении. Заявление можно подать лично в отделении СФР или МФЦ, а также онлайн через "Госуслуги"», — подчеркнул он.

Эксперт добавил, что, в отличие от материнского капитала, эта выплата не имеет целевого назначения. Это означает, что ее можно использовать по своему усмотрению.

«Чтобы узнать размер оставшейся части маткапитала, нужно запросить выписку из федерального регистра лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки. За выпиской можно обратиться в отделение СФР или МФЦ либо онлайн посредством портала "Госуслуги"», — заключил Машаров.

Ранее сообщалось, что маткапитал проиндексируют в феврале 2027 года по уровню фактической инфляции.