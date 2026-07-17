После трехлетия малыша круг возможностей для использования сертификата заметно расширяется

17 июля 2026, 14:40, ИА Амител

Ребенок, маткапитал / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Депутат Государственной Думы от ЛДПР Валерий Селезнев рассказал РИА Новости, как можно использовать материнский капитал после достижения ребенком трехлетнего возраста. По его словам, эти средства можно будет направить на оплату образования или покупку жилья, не прибегая к займам.

«Для использования материнского капитала на строительство или ремонт жилья без кредита необходимо дождаться, пока ребенку исполнится три года», — разъяснил он.

Он также обратил внимание на то, что материнский капитал можно использовать для возмещения расходов на уже построенный или отремонтированный дом, если данные работы были завершены после 2007 года.

Дополнительно депутат отметил, что материнский капитал можно будет потратить на оплату обучения в высших учебных заведениях или колледжах. Ключевым условием здесь является возраст ребенка: на момент начала обучения он не должен быть старше 25 лет.

Ранее сообщалось, что маткапитал проиндексируют в феврале 2027 года по уровню фактической инфляции.