РЖД запустили услугу сопровождения детей в поездах дальнего следования

Пассажиры от 10 до 16 лет смогут путешествовать без взрослых под присмотром проводников по 20 маршрутам

01 июня 2026, 07:35, ИА Амител

Поезд на ж/д вокзале Барнаула / Фото: amic.ru

РЖД запустили на ряде маршрутов услугу по перевозке детей от 10 до 16 лет под присмотром проводника. Речь идет о поездах дальнего следования — раньше такая возможность была только у пассажиров "Сапсанов", где услуга появилась еще в 2013 году. Ежегодно ею пользовались около 300 родителей, сообщает РИА Новости.

Согласно правилам, дети без сопровождения взрослых могут путешествовать по железной дороге с 10 лет. С 1 июня эта опция стала доступна более чем на 20 направлениях. В их числе поезда "Аврора", "Буревестник", "Ласточка" (например, Москва — Смоленск, Роза Хутор — Краснодар, Таганрог — Новороссийск) и "Финист" (например, Екатеринбург — Тюмень, Екатеринбург — Пермь).

В пути за детьми будут следить начальник поезда и проводник. Оформить заявку можно в билетных кассах не позднее чем за трое суток до отправления с начальной станции. При посадке понадобятся: документ, удостоверяющий личность ребенка (на который оформлен билет), оригинал и две копии заявления об ответственности за перевозку (выдается в кассе), а также квитанция об оплате.

На станции прибытия ребенка передадут встречающему — его данные должны быть указаны в заявлении. Стоимость услуги — 1500 рублей.