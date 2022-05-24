Более 300 домов в Барнауле вовремя не получили горячую воду из-за обнаруженных повреждений

На пяти участках магистральной водопроводной сети и на 13 участках внутриквартальных сетей при запуске обнаружились повреждения. Об этом сообщили в пресс-службе СГК.

«Часть повреждений на магистральном трубопроводе будет устранена в течение дня. Сейчас специалисты занимаются земляными работами на местах повреждений», — отметили энергетики.

Особые трудности возникли на участке на улице Пионеров. Там во время запуска обнаружили повреждение в наружной стене тепловой камеры.

Сложность заключается в том, что тепловая камера находится в центре нового трамвайного кольца. По предварительным расчётам, подачу ресурса восстановят 29 мая.

Всего из контура ТЭЦ-2 сейчас остаётся не запущено 309 домов.

Ранее сообщалось, что опрессовка началась по контуру ТЭЦ-3. Без горячей воды остались более 100 тысяч жителей Барнаула.