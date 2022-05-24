Более 300 домов в Барнауле вовремя не получили горячую воду из-за обнаруженных повреждений

Неполадки при запуске выявили на пяти участках магистральной сети и на 13 участках внутриквартальных сетей

24 мая 2022, 14:19, Илья Звягинцев

На пяти участках магистральной водопроводной сети и на 13 участках внутриквартальных сетей при запуске обнаружились повреждения. Об этом сообщили в пресс-службе СГК.

«Часть повреждений на магистральном трубопроводе будет устранена в течение дня. Сейчас специалисты занимаются земляными работами на местах повреждений», — отметили энергетики.

Особые трудности возникли на участке на улице Пионеров. Там во время запуска обнаружили повреждение в наружной стене тепловой камеры.

Сложность заключается в том, что тепловая камера находится в центре нового трамвайного кольца. По предварительным расчётам, подачу ресурса восстановят 29 мая.

Всего из контура ТЭЦ-2 сейчас остаётся не запущено 309 домов.

Ранее сообщалось, что опрессовка началась по контуру ТЭЦ-3. Без горячей воды остались более 100 тысяч жителей Барнаула.

Более 100 тысяч барнаульцев остались без горячей воды 24 мая

Более 100 тысяч барнаульцев остались без горячей воды 24 мая

Комментарии
    Новости партнеров