Площадь Сахарова могут перекрыть на три дня для празднования Дня Победы

В Барнауле для проведения праздничных мероприятий, приуроченных к 9 Мая, на три дня могут перекрыть площадь Сахарова. Уже с 20:00 7 мая здесь планируют начать возведение сцены для праздничных концертов.

Предполагается, что праздничный концерт 9 мая начнётся в 13:00 и закончится в 22:00, после чего горожане смогут посмотреть праздничный салют. Он, по предварительной информации, продлится восемь минут.

Восстановят движение на этом участке, скорее всего, 10 мая.

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Окончательное решение по времени перекрытия площади Сахарова городские власти ещё не приняли. Решить этот вопрос планируют 27 апреля.

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Ранее сообщалось, что в 2022 году в Барнауле очень масштабно отпразднуют Первомай. Горожан ждёт парад кораблей и пожарной техники, концертные программы, открытие всех городских парков, а также праздничный салют.