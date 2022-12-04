Песков рассказал, будет ли в России новая волна мобилизации после Нового года

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, будет ли новая волна мобилизации в стране после Нового года. Его слова передаёт ТАСС.

Журналист сказал Пескову, что сталкивался со слухами о новой волне мобилизации.

«Никакой информации на этот счёт нет, вы знаете все соответствующие слова президента о том, что она завершена», — ответил Песков.

Ранее сообщалось, что барнаульские предприниматели собрали более одного миллиона рублей на покупку спецтехники для мобилизованных.

Военнослужащим передали квадрокоптеры, планшеты, активные стрелковые наушники, кнопочные телефоны, персональные мобильные солнечные батареи для зарядки раций.