С «Черноголовкой» и без «Биг тейсти». Названы подробности перезапуска «Макдоналдса»

Стали известны подробности открытия новой сети ресторанов на месте «Макдоналдса» в России. Как сообщает Telegram-канал Mash, из меню исчезнут «Биг тейсти» (как классический, так и сырный), а вместо Coca-Cola и других «западных» напитков будут представлены лимонады от «Черноголовки».

Кофе в новом «Маке» останется, однако его может не хватать из-за проблем с поставками. Кроме того, сотрудникам не будут менять форму — все продолжат работать в старой.

Касательно цен журналисты не обнадёжили — скорее всего, они вырастут.

Новости

Политика «Весело и вкусно». McDonald's подал в Роспатент заявки с пятью вариантами нового названия в России

Напомним, что 27 мая компания подала пять патентов на название, среди которых значатся «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый» и «Свободная касса». Пятый вариант нового наименования бренда найти не удалось.

Отмечается, что компания специально выбрала пять вариантов нового бренда, чтобы избежать «патентного троллинга», когда ведётся целенаправленная деятельность по получению патентных прав и последующее предъявление претензий фирме.