Такой день. Множество аварий и новый помощник губернатора Алтайского края

Глава департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по вопросам внутренней политики Юрий Проскурин с 1 ноября займёт должность помощника главы региона. Возглавляемый им департамент, вероятно, ждут изменения — его новым руководителем может стать заместитель Проскурина, Василий Рощупкин, возглавляющий отдел по взаимодействию с институтами гражданского общества.

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Общество Глава департамента внутренней политики Алтайского края Проскурин стал помощником губернатора

31 октября стало в Алтайском крае «днем жестянщика» — дороги трасс и населенных пунктов заледенели. Водители, которые не успели «переобуться», попали в тяжелую дорожную ситуацию, которая закончилась множеством ДТП в регионе.

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Общество День жестянщика. В Алтайском крае за сутки произошло множество ДТП

Прямая линия с губернатором Алтайского края Виктором Томенко в 2022 году пройдёт 23 ноября, сообщили amic.ru в правительстве региона. Это будет уже второе по счёту общение главы края с жителями в таком формате, после того как задачу быть «ближе к народу» поставил всем губернаторам президент Владимир Путин. Год назад Томенко выходил в эфир также 23 ноября, тогда он успел за два с половиной часа ответить почти на 30 вопросов и остался доволен прямой линией.

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Политика Тот же день, тот же час. Томенко второй раз пообщается с жителями Алтайского края в прямом эфире

31 октября в Барнауле снова пошёл снег. А на западе Алтайского края снегопады начались ещё в конце прошлой недели. В Алтайском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды редакции amic.ru рассказали, когда на землю ляжет постоянный снежный покров.